W czwartek niektóre media w Serbii opublikowały informację, że prezydent Serbii przebywa w szpitalu. Jak nieoficjalnie ustaliła rozgłośnia B92, Aleksandar Vucić miał zostać w trybie pilnym przyjęty do szpitala, ale nie do Wojskowej Akademii Medycznej w Belgradzie. Nieoficjalnie stwierdzono, że to drugi raz w ciągu 20 dni. Serbskie media donosiły, że część polityków z opozycji komentując tę informację, miała "dziękować Bogu i błagać go, aby [Vucić - red.] szybko umarł". Z kolei syn prezydenta, Daniło Vucić wyraził w mediach społecznościowych swoje wsparcie dla ojca. "Tato, chciałbym, żebyś żył i miał się dobrze" - głosi wpis.

Według doniesień dziennika "Alo!", serbski prezydent miał nie trafić do Wojskowej Akademii Medycznej, z powodu lekarza, którzy tam leczy. Dr Slobodan Obradović dołączył do organizacji "Zjednoczeni Przeciw COVID", która krytykowała i próbowała zdyskredytować serbskie władze za działania podczas walki z pandemią.

W piątek rano B92 przekazała najnowsze wieści na temat zdrowia prezydenta Serbii. Komentarza na doniesienia udzielił sam Vucić, który powiedział, że czuje się dobrze i że wybiera się dzisiaj na zaplanowane zwiedzanie dzielnicy Zajecar. - Nic mi nie jest. Dziś o 12 w południe jadę na wycieczkę po Serbii - przekazał Vucić.

To nie pierwsze doniesienia na temat problemów zdrowotnych prezydenta Serbii. W listopadzie 2019 roku 49-letni wówczas Vucić trafił do szpitala wojskowego w Belgradzie z powodu problemów z sercem. Szybko jednak przekazano, że jego stan uległ poprawie.

Vucić został premierem w 2014 roku. W 2017 roku został wybrany na prezydenta Serbii. W 2022 roku z kolei wygrał walkę o reelekcję. Chociaż rola prezydenta jest głównie reprezentacyjna, zachowuje kontrolę polityczną jako szef Serbskiej Partii Postępowej (SNS), która sprawuje władzę w kraju od 2012 roku.

