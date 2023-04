Włochy. W tym miasteczku dostaniesz mandat za "gapienie się". Portofino z czerwonymi strefami

Włoskie miasteczko Portofino zmaga się z przeludnieniem. Duże zgromadzenia powodują również problemy związane z bezpieczeństwem. W celu zażegnania problemu wprowadzono więc "czerwone strefy". Przebywające na ich obszarach osoby będą zobowiązane przestrzegać wielu zakazów, których złamanie zagrozi wysokimi mandatami.

Włochy. Jeśli się zatrzymasz, dostaniesz mandat

Jak informuje włoska agencja prasowa ANSA, w czerwonych strefach, znajdujących się między plażami a centrum miasta, będzie zabronione dłuższe zatrzymywanie się. Jest to spowodowane tym, że nadmierne zagęszczenie ludzi w stosunku do dostępnej powierzchni może wywołać potencjalne zagrożenie. Od wczesnego rana do godziny 18:00 turyści będą mogli wejść na plac i swobodnie spacerować, ale bez zatrzymywania, które doprowadziłoby do powstania tłumu. Kary, jakie obowiązują w przypadku niezastosowania się do tych reguł, to mandat wynoszący od 65 do 275 euro.

Zakaz robienia sobie zdjęć? Burmistrz dementuje

Burmistrz Matteo Viacava, który podpisał rozporządzenie, poinformował, że nie ma na celu stworzenia wrogiego nastawienia do turystów. Zdementował również plotki o rzekomym zakazie robienia sobie zdjęć w Portofino. Głównym założeniem wprowadzenia restrykcji jest dbanie o swobodne poruszanie się w małym miasteczku, które w przypadku przeludnienia na ulicach, popada w chaos. Zazwyczaj w takiej sytuacji ruchem pieszych kieruje policja. Ograniczenia obejmują głównie turystów podróżujących statkami wycieczkowymi, którzy w tłumie pokonują drogę od portu La Spezia. Wśród ograniczeń władze planują wprowadzenie zakazu poruszania się po miasteczku boso lub w kostiumie kąpielowym.