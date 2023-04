Zdrowie Władimira Putina to jeden z często komentowanych tematów, a doniesienia w tej sprawie nasiliły się po tym, jak Rosja zbrojnie zaatakowała Ukrainę. Jak się okazuje, kwestia ta poruszona została także w dokumentach Pentagonu, które wyciekły do internetu. Czego dotyczą?

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putinowi udaje się utrzymać lojalność w elitach władzy

W dokumentach Pentagonu zawarto spekulacje na temat zdrowia Władimira Putina

Jak podają dziennikarze "The New York Times", wśród dokumentów, które wyciekły z Pentagonu, znalazł się zapis rozmowy dwóch ukraińskich urzędników. Tematem był stan zdrowia Władimira Putina oraz pogłoski o jego chorobie.

Według jednego z Ukraińców informacje o chorobie rosyjskiego dyktatora to "wewnętrzny spisek przeciwników Putina". Jaki byłby ich cel? Według urzędników miało to zakwestionować rządy polityka w momencie, gdy podobno był on poddawany chemioterapii.

Rosyjska tenisistka wściekła na LOT. Mówi o nazizmie. Mamy odpowiedź LOT-u

"Dokument nie wskazuje, by Stany Zjednoczone uważały te twierdzenia za wiarygodne" - dodają amerykańscy dziennikarze. W artykule przypomniano, że w lipcu 2022 roku dyrektor CIA zdementował spekulacje na temat złego stanu zdrowia Putina. - Nigdy nie przywiązywałem wagi do rozmów o zdrowiu. Od lat słyszymy te same rzeczy - skomentował John Sipher, który przez 28 lat pracował w CIA m.in. w Moskwie.

Jak dodaje "NYT", niektórzy analitycy wojskowi sugerowali, że to Kreml rozpowszechnia dezinformację na temat Putina lub przeciwnicy prezydenta Rosji, którzy chcą podważyć jego wizerunek jako energicznego i groźnego przywódcy.

Putin życzył zdrowia prezydentowi Turcji. Erdogan miał nietęgą minę [WIDEO]

Na początku stycznia 2023 roku szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, Kyryło Budanow, powiedział, że Władimir Putin ma raka i "pewnie szybko umrze". Dwa tygodnie później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zastanawiał się, że Putin "wciąż żyje".