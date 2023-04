Doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych fragment rosyjskiego programu. Jeden z zaproszonych "ekspertów" powiedział nagle, że "zgodnie z ich informacjami, co mają potwierdzać także zachodnie źródła, w Polsce rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe".

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Rosyjska propaganda nie przestaje zaskakiwać. "Polska szykuje się do wojny z Niemcami"

Dalej mężczyzna stwierdził, że manewry wojskowe odbywają się nie tylko na wschodzie, ale też na zachodzie Polski. Oczywiście "ekspert" znalazł wytłumaczenie tego "zjawiska".

- Polska przygotowuje się do wojny z Niemcami i żąda od ich czołgów, aby z nimi walczyć. To niesamowite. Ciekawe, prawda? Wcześniej byłoby to nie do pomyślenia. Przy okazji, to są dwa czołowe kraje świata zachodniego i NATO. Nie róbmy sobie nadziei (na wybuch konfliktu - red.), ale to fakt - mówił z przekonaniem. Program prowadziła Olga Skabiejewa, która nazywana jest "żelazną lalką Władimira Putina".

"Ekspert" z rosyjskiej telewizji nie był pierwszą ani jedyną osobą, która snuła wyobrażenia o konflikcie zbrojnym Polski i Niemiec. Wcześniej mówił o tym szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin. Polityk przekonywał, że Polska wykorzystuje antyniemieckie nastroje i w ostatnim czasie przeprowadziła ćwiczenia wojskowe przeciwko symulowanemu wrogowi z Zachodu.

Rosyjska tenisistka wściekła na LOT. Mówi o nazizmie. Mamy odpowiedź LOT-u

Naryszkinowi chodziło o manewry Daglesia, które odbyły się pod koniec marca tego roku. Sztab Generalny Wojska Polskiego zorganizował ćwiczenia, których tematem była ofensywa w celu zajęcia Szczecina, portu morskiego i lotniska Szczecin-Goleniów. Działania miały być prowadzone "przeciwko wrogowi położonemu na zachód od naszego kraju opierającemu się na diasporze narodowej zamieszkującej województwo zachodniopomorskie".

Nagranie udostępnione przez ukraińskiego doradcę Antona Heraszczenkę skomentował Radosław Sikorski. "Widać w Moskwie też oglądają TVPiS" - skomentował ironicznie poseł z Platformy Obywatelskiej.