Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która przechwyciła rozmowę Rosjanina, połączenie było wykonane ze wschodniego frontu. "Rosyjscy zbrodniarze wojenni mordują jeńców wojennych, podrzynając im gardła" - przekazały służby.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto się boi Komisji ds. Badania Wpływów Rosyjskich? Była prezeska PGNiG: Chodziło o zwykłe porozumienie

Wojna w Ukrainie. Rosjanie podcinają jeńcom gardła

Żołnierz rosyjskiej armii przyznał podczas prywatnej rozmowy, że po przesłuchaniu jeńcy wojenni są zabijani. - Co robisz? - pytała kobieta. - Muszę trochę dźgnąć człowieka, ale to nie jest mój pierwszy raz. Nie przejmuję się tym - mówił Rosjanin. - Wciąż nie rozumiem, żartujesz sobie? - dopytuje kobieta.



- Tutaj są ludzie, którzy są jeńcami wojennymi. Nie ma powodu, żebyśmy ich przetrzymywali, jak uzyskamy od nich wszystkie informacje. Nie ma sensu ich trzymać, trzeba się ich pozbyć. Ja muszę to robić. Mężczyźni mają jabłko Adama, więc musisz ciąć poniżej niego, albo strzelając z karabinu za uchem. Zrobię swoją robotę, a potem idę spać w spokoju - komentował Rosjanin.

Rosyjska tenisistka wściekła na LOT. Mówi o nazizmie. Mamy odpowiedź LOT-u

Nagranie udostępnił były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko. "Bękart z rosyjskiej armii opowiada swojej dziewczynie, jak po przesłuchaniu zabija ukraińskich żołnierzy - podrzyna im gardła" - napisał na Twitterze.

Wojna w Ukrainie. Służba bezpieczeństwa prowadzi postępowania karne wobec Rosjan

Według ustaleń Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na nagraniu słychać Jewgienija Suchko z obwodu nowogrodzkiego w Rosji, urodzonego w 1995 roku. Mężczyzna został zmobilizowany jesienią 2022 roku. Od tego czasu ma przebywać w obwodzie charkowskim w Ukrainie.

Raz mieli się wstrzymać za namową USA, ale nadchodzi kolejna okazja

"SSU pracuje nad tym, aby ten Suchko i wszyscy zbrodniarze wojenni z Rosji zostali ukarani za swoje okrucieństwa. SSU bada ponad 35 tys. postępowań karnych w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych" - podały służby bezpieczeństwa.