USA. Nie żyje Jerry Springer. Dziennikarz zmarł w wieku 79 lat. "Niezastąpiony"

Wiadomość o śmierci Jerry'ego Springera podaje m.in. stacja BBC, która informuje, że "dziennikarz zmarł spokojnie w czwartek w swoim domu w Chicago". Amerykańskie media, w tym protal TMZ, podkreślają, że Springer był jedną z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych postaci w historii amerykańskiej telewizji.

USA. Nie żyje dziennikarz Jerry Springer

Prezenter był gospodarzem swojego programu telewizyjnego "The Jerry Springer Show" przez prawie trzy dekady, począwszy od 1991 roku. Pod koniec lat 90. program święcił tryumfy - znalazł się szczycie listy programów z największą oglądalnością w całych Stanach Zjednoczonych, pokonując nawet uwielbianą w USA Oprah Winfrey. "The Jerry Springer Show" zakończył się w 2018 roku.

Przed rozpoczęciem kariery telewizyjnej, jako reporter polityczny i komentator, Springer w latach 1977 do 1978 z ramienia Partii Demokratycznej był burmistrzem Cincinnati, w stanie Ohio. Doradzał również w czasie kampanii politycznej Roberta F. Kennedy'ego.

Jene Galvin, przyjaciółka zmarłego prezentera i byłego polityka oraz rzeczniczka jego rodziny, w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że był on "niezastąpiony". "Zdolność Jerry'ego do nawiązywania kontaktów z ludźmi była podstawą jego sukcesu we wszystkim, czego próbował, niezależnie od tego, czy była to polityka, telewizja czy po prostu żartowanie z ludźmi na ulicy, którzy chcieli zrobić z nim zdjęcie" - podkreśliła i dodała, że "jego strata ogromnie boli, ale wspomnienia o jego intelekcie, sercu i humorze będą żyły dalej".