Nowe ustalenia ws. niemieckiego księdza. "Wzorowy katolik" zostawił po sobie pornografię

Ks. Edmund Dillinger urodził się w Trewirze. Tam też pełnił posługę kapłańską. W kręgach konserwatywnych miał opinię wzorowego katolika. Ostatnie lata życia spędził w mieście Friedrichsthal na zachodzie Niemiec. Duchowny zmarł w wieku 87 lat w listopadzie 2022 r. Zostawił po sobie pudła, które odkrył jego bratanek. - Nagle miałem w ręku dokumenty, na początku mnie zmroziły - powiedział w rozmowie z "Rhein-Zeitung".

Niemcy. "Odebrało mi mowę". Ponad pięć dekad udokumentowanych nadużyć

Bratanek księdza w pudłach znalazł ponad 700 zdjęć i slajdów z pedofilskimi i pornograficznymi scenami. - Nie miał zahamowań, najwyraźniej nie miał się czego obawiać - stwierdził. Mężczyzna odkrył również pamiętnik wuja, w którym ten miał dokumentować wykorzystywanie seksualne swoich ofiar. - Naprawdę odebrało mi mowę. [...] O czym my mówimy? To ponad pięć dekad udokumentowanych nadużyć - zauważył. Bratanek poinformował władze diecezji w Trewirze. Nagłośnił również sprawę w mediach. Ruszyło dochodzenie.

Odkrył mroczny sekret w domu zmarłego księdza. "Nie miał zahamowań"

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do nadużyć ze strony ks. Dillingera miało dochodzić podczas pielgrzymek czy obozów kościelnych. Komisja wyjaśniająca przyznała, że są ku temu pewne przesłanki. W jej opinii mógł działać ogólnodiecezjalny "krąg pedofilsko-seksualny", którego członkowie wykorzystywali stypendystów z Afryki. Ponadto władze diecezji w Trewirze otrzymały informacje, że ksiądz prowadził w Afryce podwójne życie pod fałszywym nazwiskiem.

Lata 70. XX wieku. Ksiądz mimo doniesień, pracował z młodzieżą

Alarmujące sygnały pojawiły się już na początku lat 70. XX wieku. Podczas pielgrzymki do Rzymu jeden z duchownych nabrał podejrzeń wobec ks. Dillingera - podaje gazeta "Rhein-Zeitung". Zlecił wówczas wywołanie zdjęć z jego aparatu, a następnie przesłał je ówczesnemu biskupowi Trewiru, Bernhardowi Steinowi (1903-1993). Ks. Edmund został przeniesiony do Kolonii, gdzie pracował m.in. jako nauczyciel religii. Nie trwało to długo. W 1979 wrócił do macierzystej diecezji i do 1999 r. uczył w gimnazjum w Saarlouis (w zachodniej części Niemiec).

Mimo doniesień o nadużyciach ks. Dillinger był kapelanem studenckim na szczeblu federalnym, członkiem stowarzyszenia Societas Urielis i Bractwa św. Apostołów Piotra i Pawła. W 1972 r. założył stowarzyszenie CV Afrika Hilfe. Otrzymał Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za swoje zaangażowanie na rzecz Afryki. Został też kanonikiem honorowym w Kamerunie. Dobrą passę przerwały dopiero w 2012 r. kolejne doniesienia. Władze diecezji zdecydowały się przejrzeć akta personalne duchownego. Znalazły wówczas "dowody na zachowania napastliwe" i poinformowały prokuraturę. Prokuratura umorzyła jednak śledztwo z powodu przedawnienia sprawy.

Kuria próbuje dotrzeć do ofiar księdza pedofila. "Pali im się grunt"

Ministerstwo oskarża diecezję o "niewystarczającą pracę wyjaśniającą"

Teraz sprawą zajęli się prokuratorzy w Moguncji i Saarbrücken (stolica kraju związkowego Saara). Prawnicy skonfiskowali materiały znalezione w domu księdza. Nie wiadomo, czy władze kościelne będą miały do nich dostęp. Śledczy chcą się dowiedzieć, czy ofiary księdza jeszcze żyją i czy nadużycia nie uległy przedawnieniu. Ministerstwo Edukacji Kraju Saary zarzuciło diecezji "niewystarczającą pracę wyjaśniającą". Instytucja stworzyła również punkt kontaktowy dla osób poszkodowanych przez ks. Edmunda Dillingera i osób, które mają wiedzę dotyczącą jego nadużyć. Szefowa resortu Christine Streichert-Clivot (SPD) powiedziała, że dotychczas nie otrzymała od władz diecezji "żadnego użytecznego wsparcia ani informacji".

