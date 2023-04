Zabójstwo 5-latki wstrząsnęło Francją. Zwłoki znaleziono w worku na śmieci. Zatrzymano 15-latka

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, do której doszło w niewielkiej miejscowości Rambervilliers we Francji. W jednym z mieszkań znaleziono we wtorek ciało pięcioletniej dziewczynki. Zwłoki dziecka ukryte były w worku na śmieci. W związku ze sprawą zatrzymano 15-latka.

