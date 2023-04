Ukraiński dziennikarz zginął w rosyjskim ostrzale. Włoski reporter ranny. "Byłem cały we krwi"

Biuro Prokuratury Generalnej Ukrainy przekazało w środę, że wojska rosyjskie ostrzeliwały okolice mostu Antoniw w obwodzie chersońskim. Poinformowano jednocześnie o śmierci jednego cywila i o tym, że ranny został dziennikarz z zagranicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

"Korespondent zagranicznej gazety otrzymał ranę postrzałową w ramię. Pracował nad materiałem o życiu w mieście, które przez długi czas znajdowało się pod okupacją, a teraz jest systematycznie ostrzeliwane przez armię rosyjską. Został przewieziony do szpitala, gdzie zapewniona jest wykwalifikowana opieka medyczna" - czytamy w komunikacie.

Dziennik "la Repubblica" poinformował, że ofiarami zasadzki, najprawdopodobniej ze strony rosyjskich snajperów, padli korespondent Corrado Zunino i jego przewodnik Bogdan Bitik. Gazeta zapewnia, że obaj dziennikarze mieli na sobie kamizelki kuloodporne z oznaczeniami "Press".

Ukraina: dziennikarze zaatakowani przez rosyjskich snajperów

- Przeszliśmy trzy punkty kontrolne, Bogdan rozmawiał z ukraińskimi wojskami i bez problemu nas przepuścili. To nie była strefa walk. Potem zostaliśmy trafieni, usłyszałem syk i zobaczyłem Bogdana na ziemi, nie ruszał się. Wyczołgałem się z linii ognia. Biegłem, aż minąłem cywilny samochód. Byłem cały we krwi, trzeba było mnie zawieźć do szpitala w Chersoniu. Mam cztery rany, ale opatrzono mnie doskonale. Kilkukrotnie próbowałem zadzwonić do Bogdana, nie odbierał. Był moim wielkim przyjacielem, to potworne cierpienie - relacjonował Zunino w rozmowie z "la Repubblica".

Rosyjska tenisistka wściekła na LOT. Mówi o nazizmie. Mamy odpowiedź LOT-u

Włoska ambasada w Kijowie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch pracują nad organizacją powrotu dziennikarza do kraju. "Rosjan nie obchodzi, czy jesteś Rosjaninem, Włochem czy Ukraińcem, po prostu strzelają" skomentował w rozmowie Skytg24 szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.