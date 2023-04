Chiny wyślą swojego przedstawiciela do Ukrainy. To były ambasador Rosji

W środę 26 czerwca prezydent Chin Xi Jinping odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W jej trakcie przywódca Chin zapowiedział, że Pekin wyśle do Kijowa swojego przedstawiciela. Jego celem ma być praca nad "politycznym rozwiązaniem kryzysu w Ukrainie" - czyli wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Chiny nie pozwolą umrzeć gospodarczo Rosji

Chiny wyślą swojego przedstawiciela do Kijowa. Jest nim były ambasador w Rosji Li Hui

Dyrektor departamentu Europy i Azji Środkowej w chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Yu Jun, poinformował, że przewodniczącym delegacji w Ukrainie będzie Li Hui. "Wysłannik, były wiceminister spraw zagranicznych Li Hui, będzie najwyższym rangą chińskim urzędnikiem, który postawił stopę na ukraińskiej ziemi od początku kryzysu" - informuje "South China Morning Post".

Na tym jednak nie koniec, bo Li Hui był ambasadorem Chin w Rosji w latach 2009-2019. Władimir Putin odznaczył go nawet orderem przyjaźni. Li Hui planuje odwiedzić nie tylko Ukrainę, ale i inne kraje, by prowadzić rozmowy "ze wszystkimi stronami w sprawie politycznego rozwiązania konfliktu". Ministerstwo nie wyjawiło, kiedy Li wyruszy w podróż ani jakie dokładnie kraje odwiedzi.

Rosyjska tenisistka wściekła na LOT. Mówi o nazizmie. Mamy odpowiedź LOT-u

Rozmowa Xi Jinpinga z Wołodymyrem Zełenskim. "Wzajemny szacunek dla suwerenności i integralności terytorialnej"

Jak podaje Ukrainska Prawda, w rozmowie z Zełenskim prezydent Chin Xi Jinping zauważył, że stosunki dwustronne między Ukrainą a Chińską Republiką Ludową rozwijają się od 31 lat i osiągnęły poziom partnerstwa strategicznego. - Wzajemny szacunek dla suwerenności i integralności terytorialnej jest polityczną podstawą stosunków dwustronnych - powiedział polityk. Xi Jinping podziękował też Ukrainie za udzielenie pomocy w ewakuacji chińskich obywateli w zeszłym roku.

Wojna w Ukrainie. Xi Jinping rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

Na razie Ukraina nie odniosła się do informacji o tym, że to Li Hui będzie przewodził chińskiej delegacji w Kijowie. Rzecznik Zełenskiego, Serhij Nikiforow, powiedział jedynie, że prezydent Ukrainy podczas rozmowy przedstawił swoją wersję formuły pokojowej - prezydent Chin wolał jednak mówić o planie stworzonym przez Pekin.

Rosyjski Kreml po spotkaniu Zełenskiego i Xi "odnotował gotowość Pekinu do rozpoczęcia procesu pokojowego". Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa skrytykowała przy okazji Kijów i jego sojuszników o to, że rzekomo do tej pory nie było chęci do negocjacji.