Katastrofa MiG-31 w obwodzie murmańskim. Piloci w ciężkim stanie. Są nagrania spadającej maszyny

"26 kwietnia, podczas wykonywania zaplanowanego lotu szkoleniowego w rejonie Murmańska, rozbił się myśliwiec MiG-31. Samolot rozbił się w opuszczonym miejscu" - przekazało w środę Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej w raporcie cytowanym przez agencję TASS.

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Jak dodano, obaj piloci katapultowali się i "zostali natychmiast ewakuowani przez śmigłowiec służby poszukiwawczo-ratowniczej". Początkowo informowano, że ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Służby medyczne przekazały jednak agencji TASS, że stan pilotów jest ciężki.

Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania spadającej maszyny.

O podobnym zdarzeniu informowaliśmy w grudniu. Wówczas Kraju Nadmorskim w Rosji także doszło do katastrofy myśliwca MiG-31. Załoga katapultowała się. Resort obrony Federacji Rosyjskiej przekazał wtedy, że do katastrofy doszło w trakcie lotu szkoleniowego. Maszyna rozbiła się na odludziu.

Litwa: ujawniono tajne plany Rosji dotyczące krajów bałtyckich

Tymczasem w środę dziennikarze m.in. z Litwy, Estonii i Niemiec ujawnili tajne plany Rosji dotyczące krajów bałtyckich. Chodzi o zwiększenie wpływów Kremla czy plan redukcji obecności NATO w tym regionie. Dokumenty zostały opracowane w 2021 r. Cele Kremla dla trzech państw bałtyckich są podobne i dotyczą przede wszystkim zmniejszenia obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym krajach.

Jak podaje portal litewskiego nadawcy publicznego LRT, Rosja nie chciała dopuścić do rozmieszczenia na terytorium Litwy systemów przeciwrakietowych i przeciwlotniczych średniego zasięgu, które byłyby zintegrowane z systemami NATO. Celem Kremla było też ograniczenie ilości i zakresu sił wojskowych Sojuszu na litewskim terytorium. W dalszej perspektywie Rosja chciałaby stworzyć warunki, w których litewskie władze byłyby zmuszone do uznania potencjalnej szkody dla bezpieczeństwa narodowego kraju w związku z rosnącymi wpływami NATO w regionie. Miałoby to służyć przywróceniu konstruktywnych stosunków między Litwą a Rosją, a także współpracy w sferze wojskowej.

Histeria Putina: w Rosji zamknięto dostęp do placu Czerwonego i opracowano "instrukcje" na wypadek ukazania się drona

Ujawnione dokumenty dotyczą też wzmocnienia rosyjskich wpływów oraz rosyjskiej kultury w państwach bałtyckich. W tym celu Moskwa chciała wykorzystać mocne poparcie organizacji prorosyjskich, które tam działają. W planie przewidziano też kampanie na rzecz obrony sowieckich monumentów oraz powstrzymanie Litwy, Łotwy i Estonii przed synchronizacją swoich sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną, na rzecz pozostania w systemie z Rosją i Białorusią.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: