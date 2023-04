Były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepf był gościem programu "Newsroom WP". Dyplomata opowiedział o swoim spotkaniu z Joe Bidenem. Schnepf miał okazję poznać osobiście amerykańskiego polityka, gdy ten sprawował funkcję wiceprezydenta USA. Były ambasador zdradził, jak przebiegała wizyta Bidena w jego domu i jakie wrażenie wywarł na nim przyszły prezydent USA.

REKLAMA

Zobacz wideo Biden ubiega się o reelekcję. Cimoszewicz: To dobra informacja, bo wiemy jaka jest alternatywa

Biden odwiedził polskiego ambasadora w jego domu. "Ciepły, z ogromnym poczuciem humoru, wyluzowany"

Joe Biden odwiedził polskiego dyplomatę z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Choć wizyta miała kurtuazyjny charakter, a tematem rozmów obu panów nie były kwestie o znaczeniu międzynarodowym, według Ryszarda Schnepfa można na podstawie zachowania ówczesnego wiceprezydenta USA wyciągnąć istotne wnioski. Były ambasador stwierdził, że dzięki swemu usposobieniu Biden zdoła wywalczyć reelekcję w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - Ciepły, z ogromnym poczuciem humoru, wyluzowany, przemiły kompan. Mam głęboką wiarę, że te cechy prezydenta Bidena będą decydowały o tym, że wygra przyszłe wybory - stwierdził Schnepf.

Zachcianki milionera. Lewandowski nosi prawdziwe cacka. Ceny zwalają z nóg

Polski dyplomata docenił także przygotowanie Bidena, który znał imiona jego córek i nawiązał z nimi dobry kontakt. Ponadto polityk wręczył dziewczynkom prezenty w postaci pluszaków wzorowanych na psie Bidena, Champie. - Był przygotowany, wiedział, jakie imiona mają dzieci. Byliśmy wszyscy zaskoczeni, że przyniósł pluszaki, które były kopią żywego psa. Moje dzieci ciągle mają te zabawki jako pamiątki - powiedział były ambasador.

Joe Biden zdecydował. Obecny prezydent USA będzie ubiegał się o reelekcję

Schnepf: Zapytałem Bidena, czy Kościuszko dostałby wizę do USA i co byłoby z ich niepodległością

Ryszard Schnepf wspomniał także, że w pewnym momencie wizyty Bidena polski dyplomata podniósł gorący wówczas temat zniesienia wiz dla Polaków, którzy chcieli przyjechać do USA. - Był to czas walki o bezwizowy wjazd do Stanów Zjednoczonych. Wspomniałem o tym, pokazując wielki portret Tadeusza Kościuszki. Zapytałem: "Czy ten człowiek, wasz i nasz bohater, ale człowiek samotny i bez majątku, czy gdyby dzisiaj ubiegł się o wizę, to tę wizę dostałby? Zapewne nie. I co byłoby z waszą niepodległością?" Prezydent Biden podszedł, klepnął mnie w plecy i powiedział: "No, ty to masz poczucie humoru". Jednym słowem był niezwykle otwarty, komunikatywny, kontaktowy - relacjonował Ryszard Schnepf.