We wtorek Erdogan trzykrotnie wystąpił publicznie w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w Turcji, które mają odbyć się 14 maja. Tego samego dnia miał również zaplanowany wywiad z turecką telewizją. Rozpoczął się on jednak półtorej godziny później niż zaplanowano, a dodatkowo w trakcie jego trwania został przerwany na 10 minut, a następnie wznowiony. Turecki przywódca przeprosił za sytuację. - Wczoraj i dziś, to były trudne dni, dlatego dostałem grypy żołądkowej. W pewnym momencie zastanawiałem się, czy odwołanie programu nie byłoby źle zrozumiane. Ale obiecaliśmy, że do niego dojdzie. Przepraszam publiczność - powiedział prezydent.

Przerwany wywiad Erdogana. "Odpoczywam w domu"

W środę w mediach społecznościowych pojawił się wpis prezydenta, który poinformował, że odpoczywa w domu zgodnie z zaleceniami lekarza. "Pragnę podziękować każdemu członkowi mojego szlachetnego narodu, każdemu z moich braci i sióstr, którzy przekazali swoje życzenia i modlitwy za drobne niedogodności, jakie miałem podczas transmisji wywiadu z powodu mojej ciężkiej pracy. Dzisiaj będę odpoczywał w domu, zgodnie z zaleceniami naszych lekarzy" - napisał Erdogan.

