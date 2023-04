W sieci pojawiły się nagrania z wizyty łosia w kinie. Widać na nich, że drzwi do budynku były otwarte - być może pracownicy chcieli przewietrzyć kino. W pewnym momencie w wejściu pojawia się łoś. Kobieta, która stoi za kasą z uśmiechem i jednocześnie paniką w głosie mówi, "co ja mam zrobić?" oraz prosi, żeby łoś nie wchodził dalej. Zwierzę nic sobie jednak z jej prośby nie robi. Powoli wchodzi do budynku, zjada popcorn i trochę resztek ze śmietnika, a następnie ze spokojem opuszcza kino z papierową torbą Happy Meal z McDonald's. Nagranie podbija internet. Tylko na TikToku obejrzało je ponad 2 mln użytkowników.

"Zdecydowanie czuł zapach tego popcornu, to bardzo powszechna reakcja dla każdego, kto wchodzi do kin" - powiedział kierownik placówki Ricky Black, cytowany przez "Newsweeka".

Do pokarmu łosi należą zwykle gałęzie i inna roślinność. Nick Fowler, biolog dzikiej przyrody przyznaje, że "nie wie, czy Happy Meal jest dobry dla łosia, czy nie", jednak dodaje, że na pewno "nie jest to w jego naturalnej diecie".

Łosie kontra człowiek

Na Alasce aktywne dokarmianie łosi jest niezgodne z prawem. Jak podaje TMZ, zdaniem "Departamentu Ryb i Dziczyzny Alaski, łosie, które zostały nakarmione przez człowieka, częściej atakują ludzi, w tym dzieci", ponieważ liczą, że ponownie dostaną pokarm. Ataki tych zwierząt są dość powszechne. - Więcej ludzi jest atakowanych przez łosia, niż przez niedźwiedzie i wilki razem wzięte, podaje Newsweek.

Łoś to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka lądowego z rodziny jeleniowatych. Zwierzęta są znane z charakterystycznego poroża, przez które bardzo często padają ofiarami kłusowników. Łosie są najczęściej spotykane w Ameryce Północnej na Alasce, w Kanadzie i w północnych Stanach Zjednoczonych. W Eurazji występują od Półwyspu Skandynawskiego po wschodnie wybrzeża Azji. W Polsce łosie są objęte okresem ochronnym.