Rosyjskie samoloty zwiadowcze nad Bałtykiem. Zostały przechwycone przez myśliwce państw NATO

Niemieckie siły powietrzne Luftwaffe przekazały w środę 26 kwietnia na Twitterze, że dwa rosyjskie samoloty wojskowe SU-27 i jeden Ił-20 przeleciały "ponownie bez sygnału transpondera w wewnętrznej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem". Rosyjskie samoloty zwiadowcze zostały przechwycone przez myśliwce Eurofighter należące do państw NATO - Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Niemiecka agencja informuje, że z uwagi na to, iż Estonia, Łotwa i Litwa nie posiadają swoich myśliwców, NATO od 2004 roku zabezpiecza bałtycką przestrzeń powietrzną w północno-wschodniej części Europy. W tym celu sojusz regularnie wysyła między innymi myśliwce do państw bałtyckich graniczących z Federacją Rosyjską. Na początku kwietnia niemiecka Bundeswehra przekazała dowództwo nad misją nadzoru powietrznego NATO Wielkiej Brytanii. Niemieckie siły powietrzne będą ją jednak wspierać do końca miesiąca - pisze dpa. "Rosyjskie samoloty wojskowe wielokrotnie zbliżają się do przestrzeni powietrznej NATO nad krajami bałtyckimi. Działania te regularnie powodują, że myśliwce Sojuszu wzbijają się w powietrze, by przechwycić rosyjskie maszyny, z których większość leci bez sygnałów transponderowych" - zauważa Der Spiegel.

W piątek 14 kwietnia doszło do podobnej sytuacji z udziałem rosyjskich maszyn. Siły powietrzne Wielkiej Brytanii oraz Niemiec przechwyciły trzy samoloty należące do Federacji Rosyjskiej, które znajdowały się w pobliżu strefy NATO. "Myśliwce Typhoon z Royal Air Force i niemieckie siły powietrzne przeprowadziły wspólną misję przechwycenia trzech rosyjskich samolotów lecących nad Zatoką Fińską i Morzem Bałtyckim" - głosił komunikat Royal Air Force. Myśliwce zostały poderwane i wysłane w celu identyfikacji nieznanych samolotów zbliżających się do strefy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeden z nieznanych obiektów to samolot rozpoznawczy Ił-20 Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, który leciał w stronę obwodu kaliningradzkiego. Z kolei pozostałe dwa samoloty to rosyjskie myśliwce Su-27 stacjonujące w Kaliningradzie.