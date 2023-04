28-latka chciała wwieźć do Australii złoty pistolet. Służby były tak zaskoczone, że aż wydały komunikat

Do zdarzenia doszło w niedzielę. 28-latka podróżowała z Los Angeles do Sydney. W bagażu Amerykanki funkcjonariusze australijskiej służby granicznej znaleźli pistolet pokryty 24-karatowym złotem. Broń była niezarejestrowana, kobieta nie miała zgody na jej wwiezienie do Australii, ani tym bardziej na posiadanie broni w tym kraju.

28-latka została zatrzymana, postawiono jej zarzuty na podstawie ustawy celnej. Amerykance grozi do 10 lat więzienia. Zdjęcie pistoletu można zobaczyć w galerii tego artykułu.

Australia: 28-latka próbowała wwieźć broń pokrytą złotem

W poniedziałek 28-latka stanęła przed sądem w Downing Center, gdzie została zwolniona za kaucją. Wizę kobiety anulowano, do czasu rozstrzygnięcia postępowania 28-latka została wydalona z Australii.

Jak przekazały australijskie służby, w wykryciu broni pomogło połączenie umiejętności funkcjonariusza oraz zaawansowanej technologii. - Wielokrotnie widzieliśmy, jak dobrzy są funkcjonariusze w namierzaniu i zatrzymywaniu nielegalnych i bardzo niebezpiecznych towarów przekraczających granicę Australii - skomentował w komunikacie komandor Justin Bathurst.