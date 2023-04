Szef Grupy Wagnera komentował sytuację w Bachmucie. Wspomniał o "otwartej przestrzeni do Warszawy"

- Naszym zadaniem jest zmiażdżyć armię ukraińską, a nie dać jej możliwość zebrania się w kontrofensywie (...). Gdy tylko skończymy zdobywać Bachmut, gdy tylko wypędzimy z niego ostatniego żołnierza lub zniszczymy go na terytorium miasta, rozpocznie się ukraińska kontrofensywa - stwierdził szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn w wypowiedzi opublikowanej na Telegramie.

- Sytuacja wokół Bachmutu w promieniu 10 kilometrów nie zmieni się po jego zdobyciu. Będzie dokładnie taka sama. Te grupy wojsk ukraińskich, które są teraz w Bachmucie i są przez nas atakowane, zajmują w rzeczywistości obszar dwóch kilometrów. Dlatego w żaden sposób nie przeszkadzają nikomu w pobliżu, a przestrzeń operacyjna aż do Warszawy jest już całkowicie otwarta, jeśli założymy, że będzie to po zdobyciu Bachmutu - dodał Prigożyn.

Ukraińscy wojskowi odparli ostatniej doby ponad 40 szturmów Rosjan - wynika z porannego wtorkowego raportu ukraińskiego Sztabu Generalnego. Rosyjskie szturmy są wspierane zmasowanymi atakami artyleryjskimi. Rwnież ukraińska artyleria zadaje wrogom straty. Ukraińcy potrzebują zachodnich dostaw tej broni.

Główne kierunki, na których Rosjanie szturmowali ostatniej doby, to miasta w obwodzie donieckim: Bachmut, Awdijiwka i Marjinka. Jak podkreślił na antenie ukraińskiego telemaratonu służący na awdijewskim kierunku żołnierz batalionu "Swoboda" Maksym Morozow, ataki wroga trwają niemal bezustannie. Jak zaznaczył, Rosjanie atakują za pomocą piechoty wspieranej przez siły pancerne, ale też artylerię, która prowadzi nawałę ogniową od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji.

Zdaniem wojskowego eksperta Władysława Selezniowa na froncie również ukraińska artyleria wykonuje jedno z kluczowych zadań. Jak ocenił, około 90 procent rosyjskich strat to efekt pracy ukraińskich artylerzystów. Ukraina - zadaniem eksperta - potrzebuje systemów artyleryjskich różnych typów i kalibrów, oraz ogromnej liczby pocisków - według niektórych szacunków - około 4 milionów pocisków artyleryjskich. Eksperci wskazują, że do efektywnego niszczenia rosyjskich punktów logistycznych Ukraińcy potrzebują dalekosiężnej artylerii - m.in. rakiet ATACMS.

