Dyrektor Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow rozmawiał z radiem RBC-Ukraina. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego stwierdził, że możliwe jest obalenie Władimira Putina w wyniku przewrotu pałacowego na Kremlu, a plany przeprowadzenia tej operacji są opracowywane od dłuższego czasu. Budanow odpowiedział także na pytania o to, kto mógłby zastąpić obecnego prezydenta Rosji i komu zależy na obaleniu Putina.

Szef ukraińskiego wywiadu: Elity mogą obalić Putina. "Powiedzą, że ktoś zmarł na zawał"

W rozmowie przeprowadzonej 24 kwietnia Budanow stwierdził, że w środowisku rosyjskich elit politycznych i wojskowych znajdują się osoby, które chcą obalić Władimira Putina. Jego zdaniem jak na razie nie wypracowano w tej sprawie konsensusu, choć rozmowy dotyczące przewrotu pałacowego w Rosji trwają już od dłuższego czasu.



- Rosyjskie elity rozważają opcję przekazania władzy i to już od ponad roku, ale w żaden sposób nie mogą dojść do porozumienia - powiedział Budanow. Szef ukraińskiego wywiadu uważa, że próba obalenia Putina zostanie przeprowadzona w tajemnicy, a do opinii publicznej trafią co najwyżej komunikaty, które będą miały na celu odwrócić uwagę od realnego przebiegu wydarzeń na Kremlu.

- Czy może dojść do pałacowego buntu? Może. Ale nie dowiecie się o nim. Co najwyżej powiedzą, że ktoś zmarł na zawał, a ktoś inny został aresztowany, bo okazał się agentem brytyjskiego wywiadu, jak to było w latach 30., pamiętacie? To wszystko już miało miejsce. (...) Na przykład pojawi się komunikat: "Żałoba, zmarł we śnie na zawał serca". I to wszystko: "Umarł król, niech żyje król!" - powiedział Budanow.

Budanow uważa, że rosyjscy politycy i wojskowi wytypowali kandydatów na następcę Putina

Szef ukraińskiego wywiadu sądzi, że przedstawiciele rosyjskich elit wojskowych i politycznych rozmawiali już o ewentualnym następcy Władimira Putina. Budanow nie zdradził jednak żadnych nazwisk ani innych informacji na temat tego, kto mógłby zastąpić rosyjskiego przywódcę. Budanow powiedział jedynie, że "jest więcej niż jeden kandydat" do przejęcia schedy po Putinie.