Alarm WHO ws. Sudanu. Jedna ze stron przejęła laboratorium. "Wysokie ryzyko zagrożenia biologicznego"

Jak informuje Reuters, jedna ze stron walczących w Sudanie przejęła państwowe laboratorium w Chartumie. Znajdują się w nim m.in. patogeny odry i cholery, a także inne niebezpieczne substancje. Technicy, którzy mogliby zabezpieczyć te materiały, nie mogą dostać się do budynku. Wobec tego Światowa Organizacja Zdrowia zaalarmowała, że istnieje "wysokie ryzyko zagrożenia biologicznego". - To nasze główne zmartwienie: technicy laboratoryjni nie mają dostępu i nie mogę wejść do laboratorium, aby zabezpieczyć materiał biologiczny i dostępne substancje - podkreślił Nima Saeed Abid. Przedstawiciel WHO nie poinformował jednak, która ze stron zajęła laboratorium. Reuters zaznacza, że w budynku znajdują się też zapasy krwi.

Walki w Sudanie. Rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni

We wtorek w Sudanie weszło w życie 72-godzinne zawieszenie broni między walczącymi siłami. W nocy amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że Sudańskie Siły Zbrojne i paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia zgodziły się na to "po intensywnych negocjacjach". "To zawieszenie broni ma na celu ustanowienie korytarzy humanitarnych, umożliwiających mieszkańcom dostęp do podstawowych zasobów, opieki zdrowotnej i bezpiecznych stref, a także ewakuację misji dyplomatycznych" - podkreśliły Siły Szybkiego Wsparcia.

Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi siłami rozpoczął się w połowie kwietnia. W ciągu trwających 10 dni walk, w których zginęło co najmniej 427 cywili, a ponad 3700 osób zostało rannych, dwukrotnie, ale bezskutecznie, próbowano doprowadzić do zawieszenia broni.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł wcześniej, że Sudan znajduje się "na krawędzi przepaści" i że przemoc "może ogarnąć cały region i nie tylko". Stany Zjednoczone oraz kraje Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji rozpoczęły misje ratunkowe swoich dyplomatów. W ramach ewakuacji uciekły z kraju ponad cztery tysiące osób.

