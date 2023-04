Joe Biden wreszcie ogłosił swoje plany. Prezydent USA będzie ubiegał się o reelekcję

Zobacz wideo Co przyniosła wizyta Joe Bidena w Kijowie? Pytamy ukraińskiego dziennikarza

Joe Biden poinformował we wtorek 25 kwietnia, że będzie ponownie kandydował na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Każde pokolenie doświadcza momentu, w którym musi stawać w obronie demokracji, stawać w obronie podstawowych wolności. Wierzę, że dla nas to jest ten moment. Dlatego będę walczył o reelekcję na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dołącz do nas. Dokończmy zadanie" - napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada 2024 roku.

- Powiedziałem wam, że planuję ponowny start - mówił Joe Biden już podczas swojej wizyty w Irlandii w połowie kwietnia. Przed odlotem z hrabstwa Mayo, skąd pochodzili jego przodkowie, Joe Biden został zapytany, czy wizyta w Irlandii zmieniła jego kalkulacje dotyczące terminu ogłoszenia startu w wyborach prezydenckich. - Nie, nie, nie. Dokonałem już tej kalkulacji. Ogłosimy to stosunkowo niedługo - odpowiedział. Wcześniej pytany był o to przez telewizję NBC. - Planuję kandydować, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi, by to ogłosić - powiedział.

Wśród republikanów decyzję o starcie w wyborach ogłosił już były prezydent Donald Trump oraz była ambasador USA przy ONZ Nikki Halley. Wszystko wskazuje na to, że taki plan ma również gubernator Florydy Ron DeSantis.

