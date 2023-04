Samosąd na Haiti. Tłum zabił 13 podejrzanych o przynależność do gangów

Do brutalnego samosądu doszło w miniony poniedziałek (24 kwietnia) w stolicy Haiti Port-au-Prince. Wściekły tłum wyrwał 13 podejrzanych o działalność w szeregach grupy przestępczej z rąk lokalnej policji, by samodzielnie wymierzyć im karę. Zatrzymani zostali pobici, obrzuceni kamieniami i spaleni. Dramatyczne sceny rozegrały się w dzielnicy Canape Vert, która jest jednym z niewielu miejsc znajdujących się wciąż poza kontrolą miejscowych gangów.

Samosąd społeczeństwa na Haiti. Pobito, ukamieniowano i spalono 13 osób

Funkcjonariusze patrolujący dzielnicę Canape Vert dokonali zatrzymania i przeszukania minibusa w poszukiwaniu kontrabandy. W wyniku akcji skonfiskowano broń i zatrzymano 13 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. "Niestety podejrzani zostali zlinczowani przez okolicznych mieszkańców" - brzmi krótkie oświadczenie tamtejszej policji. Nie wiadomo, w jaki sposób wściekły tłum zdołał przejąć od policjantów grupę zatrzymanych mężczyzn. Gdy tylko znaleźli się w zasięgu agresywnych obywateli, zostali natychmiastowo zaatakowani. W domniemanych gangsterów rzucano również kamieniami, by ostatecznie podpalić ich, przy użyciu nasączonych benzyną opon. Brutalnym scenom przyglądały się setki gapiów.

Wojny gangów w Port-au-Prince. Ludzie mają dość bezprawia

Państwo położone na Wyspach Karaibskich boryka się z problemem wzrastającego poziomu przestępczości od lipca 2021 roku, kiedy to doszło do zabójstwa jego prezydenta Jovenela Moisego. Według świadka samosądu, z którym rozmawiał przedstawiciel Associated Press, zlinczowani przez tłum mężczyźni jechali najprawdopodobniej do innej dzielnicy miasta wspomóc pozostałych gangsterów w walce z policją. W mieście od rana miały być słyszane strzały.