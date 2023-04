Iran. Kolejna seria ataków chemicznych na szkoły. Władze przez pół roku nic nie zrobiły

Chemiczne ataki na irańskie szkoły rozpoczęły się w listopadzie 2022 r. Od tego czasu ucierpiało tysiące uczniów, głównie dziewczęta. W poniedziałek (24 kwietnia) po raz kolejny w ciągu dwóch tygodni doszło do ataku w kilku placówkach w mieście Sanandaż (stolicy irańskiego Kurdystanu). Przed gazem uciekały także uczennice w miastach: Hamedan, Mehrszahr i Karadż. Część z nich przebywa w szpitalu. Dwoje nauczycieli z Karadżu trafiło na oddział intensywnej terapii.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagranie irańskiego ataku rakietowego na bazę USA

Iran. "Świat musi usłyszeć głos irańskich dziewcząt i nie pozostawić ich samych"

Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych irańska aktywistka i dziennikarka Masih Alineżad opublikowała na Twitterze nagranie, na którym widać dziewczęta, opuszczające w popłochu prawdopodobnie budynek szkoły.

"Irańczycy znów są świadkami serii ataków chemicznych, do których dochodzi w Iranie, gdzie podtruwane są uczennice. To zemsta Republiki Islamskiej, mająca na celu powstrzymanie dziewcząt przed protestami na ulicach. Świat musi usłyszeć głos irańskich dziewcząt i nie pozostawić ich samych" - skomentowała Alineżad.

Iran. Areszt dla kobiet z odkrytymi włosami. Napastnik oblał je jogurtem

Związki zawodowe nauczycieli: Władze nie zrobiły nic

Przedstawiciele irańskiego związku zawodowego nauczycieli w wydanym oświadczeniu podkreślili, że do ataków w szkołach dochodzi od ponad pół roku, a władze nie podjęły żadnych działań, aby je powstrzymać - podaje Iran International. "Podczas gdy obserwujemy kontynuację tych zbrodni, podejrzenie wspierania i koordynacji ataków przez rząd stało się oczywiste" - czytamy. "Państwowa policja nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom, a jednocześnie poświęca swoje wysiłki na grożenie kochającym wolność kobietom, które opierają się ich naciskom i pragną mieć pozostawiony wybór, co do preferowanego ubioru" - cytuje portal treść komunikatu. Rodziny uczennic wzywają do prowadzenia zajęć online, zamiast w salach lekcyjnych. "Jeśli sprawcy tych straszliwych zbrodni nie zostaną zidentyfikowani, osądzeni i ukarani, nauczyciele będą prowadzić zajęcia na ulicy, aby ratować życie uczniów" - piszą związkowcy.

Iran. Ajatollah wypuści z więzienia tych, którzy żałują swoich czynów

Ataki to część strategii? Krytycy reżimu: Chcą stłumić protesty

Od listopada 2022 r. do ataków doszło w blisko 300 placówkach. Zdaniem krytyków irańskiego reżimu podtruwanie uczniów gazem jest częścią strategii tłumienia antyrządowych protestów, które nasiliły się po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Młoda Kurdyjka została aresztowana 14 września przez policję moralności. Powodem było rzekome niewłaściwe noszenie hidżabu. Tego samego dnia kobieta zapadła w śpiączkę i trafiła do szpitala. Zmarła dwa dni później z powodu obrażeń wewnętrznych.