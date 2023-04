Alpy. Narciarz wpadł do lodowej szczeliny. Nagranie ze zdarzenia mrozi krew w żyłach

Do groźnego incydentu doszło przed kilkoma dniami na jednej z tras na La Meije, drugiej co do wysokości górze w Alpach Delfinackich we Francji. Zjazdy w tym rejonie są przeznaczone dla doświadczonych narciarzy i miłośników ekstremalnych warunków.

Do takiej grupy można zaliczyć 36-letniego francuza należącego do zespołu Les Powtos. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych wideo z momentu zdarzenia.

Alpy. Narciarz pokazał przerażające nagranie. Zsunął się do lodowej szczeliny

Na nagraniu widać jak narciarz spokojnie sunie po trasie, kiedy nagle na jego drodze pojawia się ogromna jama w śniegu. Widać, że mężczyzna w ostatniej chwili próbował ominąć przeszkodę, jednak na ten manewr było już za późno. Na krótkim filmiku widzimy, jak pechowy narciarz zsuwa się w głąb szczeliny.

Jak mogliśmy się przekonać, członek Les Powtos w trudnej sytuacji zachował zimną krew. Nie panikował i od razu zaczął hamować za pomocą nart, dzięki czemu zatrzymał się w szczelinie, zamiast zjechać w jej głąb.

Grupa, w której jeździ 36-latek, podpisała nagranie w mediach społecznościowych jednym słowem: "Niespodzianka". Filmik szybko stał się hitem internetu - tylko na Instagramie polubiło go blisko 22 tys. osób. Internauci dopytywali o stan zdrowia narciarza oraz o to, jakim cudem udało mu się wydostać ze szczeliny. Francuz przyznał, że pomogli mu przyjaciele oraz sprzęt, który mieli przy sobie w chwili zdarzenia.

Alpy. Nagranie ku przestrodze

Ponadto znajomi narciarza, którzy również należą do grupy Les Powtos przyznali, że nagranie nie zostało udostępnione, aby "robić szum", ale ku przestrodze. "Do wszystkich osób, które pytają nas, jak nasz kumpel się wydostał: Tak, wszystko jest w porządku. Ten film nie jest po to, żeby robić szum, ale po to, żeby pokazać, jak łatwo - nawet znając lodowiec - można dać się zwieść podczas zjazdów".

Dodali, że wyjście ze szczeliny było możliwe, ponieważ ruszając na stok, członkowie grupy byli wyposażeni w raki, kilofy i linę z uprzężą oraz ratunkowy zestaw lawinowy, składający się z łopaty, detektora i sondy. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi mogą pomagać w akcjach ratunkowych lub próbować samodzielnie oswobodzić się z podobnych sytuacji.