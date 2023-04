Apelowała do Moskwy o uwolnienie brata. Ławrow nie reagował. "Proszę spojrzeć jej w oczy"

Rosja na początku kwietnia objęła rotacyjnie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami organizacji. Fakt ten wywołał falę krytyki na arenie międzynarodowej. Ostatecznie szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow przybył do Nowego Jorku, gdzie 24 i 25 kwietnia przewodniczy sesjom Rady.

REKLAMA

Zobacz wideo Szrot: Absurdem samym w sobie jest członkostwo Rosji w OBWE

Siergiej Ławrow w ONZ. Przedstawicielka USA: Niech pan spojrzy w oczy siostrze Whelana

Podczas poniedziałkowych obrad ambasadorka USA przy Narodach Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield apelowała do Ławrowa o uwolnienie dyrektora ds. bezpieczeństwa korporacji z Michigan Paula Whelana, który odbywa 16-letni wyrok po skazaniu za szpiegostwo. Jego rodzina i rząd USA nazwały zarzuty bezpodstawnymi - podała agencja Associated Press. Thomas-Greenfield wezwała również Ławrowa do uwolnienia Evana Gershkovicha, aresztowanego 29 marca reportera "The Wall Street Journal", oskarżonego o próbę uzyskania niejawnych informacji. Decyzję o jego zatrzymaniu podjął rzekomo sam Władimir Putin.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ławrow nie spotka się z Blinkenem?

Ambasadorka USA oskarżyła Rosję o wykorzystywanie obu więźniów jako "politycznych kart przetargowych" i wezwała Moskwę "do zaprzestania tej barbarzyńskiej praktyki raz na zawsze". Poprosiła też Ławrowa, aby zwrócił się w kierunku obserwującej obrady Elizabeth Whelan, "spojrzał w jej oczy i zobaczył jej cierpienie". - Chcę, żeby pan zobaczył, jak to jest tęsknić za bratem przez cztery lata, ze świadomością, że jest zamknięty w rosyjskiej kolonii karnej tylko dlatego, że chcecie go wykorzystać do własnych celów - powiedziała Thomas-Greenfield. Agencja AP dodała, że kamery ONZ nie uchwyciły, czy Ławrow spojrzał w stronę siostry Paula Whelana.

"Kucharz Putina" straszy: Nie będziemy brać jeńców, wszystkich zabijemy

"Stała przedstawicielka USA powiedziała dziennikarzom, że amerykański sekretarz stanu Antony Blinken mówił niedawno o ofercie, jaką Stany Zjednoczone złożyły Rosji w sprawie uwolnienia Whelana. Zaapelowała, by Moskwa rozważyła tę propozycję" - czytamy w depeszy. - My tymczasem nie zatrzymamy się, nie spoczniemy i nie ustąpimy, dopóki Paul, Evan i wszyscy inni zakładnicy i niesłusznie zatrzymani Amerykanie nie zostaną sprowadzeni z powrotem, bezpieczni i zdrowi - podkreśliła Thomas-Greenfield. Siergiej Ławrow nie odpowiedział na apele Lindy Thomas-Greenfield i Elizabeth Whelan.