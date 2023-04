Horror pasażerów lotu do Dubaju. Po zderzeniu z ptakiem silnik zajął się ogniem. Rzecznik przeprasza

Jak przekazał agencji Reutera rzecznik Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nepalu Jagannath Niroula, Boeing 737, który w poniedziałkowy wieczór leciał z Katmandu do Dubaju, miał problemy z silnikiem. Miało do nich dojść na skutek zderzenia z ptakiem. Zeebiz.com informuje, że świadkowie widzieli, jak maszyna odbywająca lot o numerze FZ 576 staje w płomieniach. Na pokładzie znajdowało się 160 pasażerów.



Lot Flydubai z Katmandu do Dubaju. Po zderzeniu z ptakiem silnik zajął się ogniem

Początkowo piloci rozważali powrót na lotnisko, z którego wyruszyli. Na ziemi rozpoczęto już nawet przygotowania do awaryjnego lądowania maszyny - port w Katmandu został na krótko zamknięty, a służby czekały, gotowe do podjęcia akcji ratunkowej. Mieszkańcy Katmandu tymczasem z niepokojem patrzyli w niebo na strzelającą ogniem maszynę, która krążyła nad miastem.

Ostatecznie, jak podaje Nepalnews, problem z silnikiem został jednak opanowany, a piloci zdecydowali o kontynuacji podróży mimo "pojawiających się błysków ognia". Do lotu odniósł się także nepalski minister kultury, turystyki i lotnictwa cywilnego Sudan Kirati. Na Facebooku poinformował, że samolot FlyDubai leci bezpiecznie do miejsca docelowego i zaapelował, aby się "nie martwić". W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają pochodzić z wnętrza samolotu.

I rzeczywiście, mimo groźnych przygód samolot w końcu dotarł bezpiecznie do celu. "Lot flydubai FZ 576 z lotniska w Katmandu bezpiecznie wylądował w Dubaju, o godzinie 00:11 czasu lokalnego, po zderzeniu z ptakiem podczas startu z Katmandu" - napisał na Twitterze rzecznik Flydubai. Dodał, że "doświadczona załoga lotnicza postępowała zgodnie ze standardową procedurą operacyjną i kontynuowała dalszą podróż po ustaleniu, że silnik mieści się w normalnych parametrach eksploatacyjnych. Samolot wylądował w Dubaju i zostanie przeprowadzona dalsza inspekcja". Linia "przeprasza za wszelkie niedogodności związane z rozkładem podróży".

Podobny wypadek miał samolot w USA

To kolejny w ostatnich dniach przypadek, w którym dochodzi do kolizji samolotu z ptakami. W poniedziałek informowaliśmy, o tym, że samolot linii American Airlines ze 173 pasażerami na pokładzie musiał wrócić na lotnisko wkrótce po starcie ze stolicy Ohio. Załoga boeinga poinformowała o możliwym zderzeniu ze stadem gęsi. Na nagraniu, jakie pojawiło się w sieci, widać płomienie wydostające się z silnika. Jedna z pasażerek samolotu powiedziała, że słyszała, jak "ludzie płakali" po tym, jak silnik stanął w płomieniach.

Do incydentu doszło w niedzielę rano. Boeing 737 linii American Airlines lecący z Columbus w stanie Ohio, do Phoenix w Arizonie wkrótce po starcie musiał zawrócić na lotnisko. Początkowo załoga samolotu poinformowała pasażerów o możliwej kolizji z ptakiem w przestrzeni powietrznej, z kolei linie American Airlines podały w oświadczeniu, że samolot zawrócił na lotnisko "z powodu problemu technicznego", ale "wylądował normalnie, bezpiecznie kołując do bramki o własnych siłach". Ponadto poinformowano, że "samolot został wycofany z użytku w celu konserwacji".

