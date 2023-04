Boeing ze 173 pasażerami zawrócił tuż po starcie. Piloci poinformowali o zderzeniu ze stadem gęsi

Do incydentu doszło w niedzielę rano. Boeing 737 linii American Airlines lecący z Columbus w stanie Ohio, do Phoenix w Arizonie wkrótce po starcie musiał zawrócić na lotnisko. Początkowo załoga samolotu poinformowała pasażerów o możliwej kolizji z ptakiem w przestrzeni powietrznej, z kolei linie American Airlines podały w oświadczeniu, że samolot zawrócił na lotnisko "z powodu problemu technicznego", ale "wylądował normalnie, bezpiecznie kołując do bramki o własnych siłach". Ponadto poinformowano, że "samolot został wycofany z użytku w celu konserwacji" - podaje NBC news.

REKLAMA

Zobacz wideo Siemoniak: Ukrainie potrzebne są zachodnie samoloty, ale nie powinno to być tylko polską sprawą

W sieci pojawiły się nagrania ukazujące ogień wydobywający się z silnika. Na pokładzie były 173 osoby, a jedna z nich powiedziała w rozmowie ze stacją, że słyszała, jak "ludzie płakali". "Serce mi pękało z powodu tak wielu ludzi w tym samolocie. Słyszałam ich płacz i chciałam tylko, żeby wszystko było w porządku" - powiedziała kobieta. Amerykańskie media donoszą, że "pasażerowie zostali szybko poinformowani o zderzeniu z ptakiem, z powodu dźwięków, jakie były wydawane podczas zderzenia". "Najwyraźniej zderzyliśmy się ze stadem gęsi i silnik zaczął wydawać naprawdę głośne odgłosy" - mówił jeden z pasażerów.

John Glenn z międzynarodowego portu lotniczego Columbus podał w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze, że ekipy ratunkowe zareagowały na incydent. "Załogi ratunkowe zareagowały dziś rano na incydent lotniczy w CMH [kod IATA lotniska - red.], w którym zgłoszony został pożar silnika" - napisał i dodał, że mimo incydentu ruch na lotnisku nie został wstrzymany. "Samolot wylądował bezpiecznie, a lotnisko jest otwarte i sprawne" - podsumował Glenn.

Podsiedli ją w samolocie i nie chcieli zamienić miejsc. "To była słodka zemsta"

To nie pierwszy incydent samolotu American Airlines

Trwa śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Dochodzeniem zajęła się Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). To nie pierwszy incydent, z udziałem samolotu American Airlines w ciągu kilku dni. Do podobnego zdarzenia doszło kilka dni wcześniej na lotnisku w Charlotte w Karolinie Północnej - podaje portal ABC7. W jednym z silników samolotu American Airlines pojawił się ogień podczas kołowania. O incydencie poinformowali pasażerowie samolotu. Ogień został ugaszony, a podróżni mogli kontynuować podróż innym samolotem.