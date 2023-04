"WaPo": Ukraina miała planować rocznicowe ataki na Rosję. Interweniowały USA? Kijów zaprzecza

Mychajło Podolak napisał na Twitterze, że artykuł w "Washington Post" to sensacja medialna. Zarzucił gazecie, że tekst napisano bez podania żadnych szczegółów i nielogicznie.

"Od razu mam jedno proste pytanie: a po co mielibyśmy to robić? Czemu? Jaki problem rozwiązałaby taka jednorazowa akcja? Zmieniłaby przebieg wojny? Zmusiłaby Rosjan do ucieczki? Zniwelowałaby zapotrzebowanie na broń?" - pytał Podolak.

Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy, ten artykuł i jemu podobne, odgrywają tylko "jedną katastrofalną funkcję: kształtują w zachodnich stolicach opinię, że rzekomo Ukraina jest infantylnym i impulsywnym krajem, któremu dorośli nie mogą powierzyć prawdziwej broni".

"The Washington Post" opisał kolejne tajne dokumenty, które miały wyciec w ostatnich tygodniach do sieci. Za wyciekiem miał stać 21-letni żołnierz Gwardii Narodowej Massachusetts. Jeden z dokumentów wskazuje, że 13 lutego szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR MO) gen. Kyryło Budanow miał polecić jednemu ze swoich oficerów "przygotować się do masowych uderzeń 24 lutego... wszystkim, czym dysponował HUR".

Taka notatka miała znajdować się w tajnym raporcie amerykańskiej agencji wywiadowczej National Security Agency. Ukraińcy mieli m.in. rozważać morski atak z wykorzystaniem trotylu w portowym mieście Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.

Z kolei w raporcie CIA miała znajdować się informacja, że HUR "zgodził się, na prośbę Waszyngtonu, odroczyć ataki" na Moskwę. Nie wiadomo jednak, na konkretnie czyją prośbę i dlaczego strona ukraińska wyraziła na to zgodę. Według CIA planów w tym zakresie nie przełożyła za to Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. "WaPo" przypomina, że tydzień po pierwszej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie rosyjskie władze oskarżały Kijów o próby ataków dronami na infrastrukturę w Rosji, w tym w pobliżu Moskwy.

Według "The Washington Post" powyższe dokumenty "dają konkretny przykład szerszego napięcia, które charakteryzowało większą część wojny: Ukraina, chcąca przenieść walkę na rodzimy teren Rosji, jest czasami powstrzymywana przez Stany Zjednoczone, które starały się uniknąć eskalacji konfliktu do bezpośredniej walki między siłami amerykańskimi i rosyjskimi".

Wojna w Ukrainie

Minionej doby Ukraińcy odparli 60 rosyjskich ataków w obwodzie donieckim - poinformował w poniedziałek rano Sztab Generalny Ukrainy. Najcięższe walki nadal toczą się o Bachmut i Marjinkę. Rosjanie przeprowadzili jeden nalot rakietowy i 46 nalotów samolotowych na pozycje ukraińskie. 60 razy atakowali też z wyrzutni rakietowych.

W obwodach ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim w walce Rosjanie wykorzystują także lotnictwo i bomby lotnicze. W rezultacie tych ataków zniszczone i uszkodzone zostały budynki mieszkalne i inna infrastruktura cywilna. Są zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Sztab Generalny zwrócił też uwagę, że Rosjanie rabują ukraińskich rolników ze zboża. W Berdiańsku w obwodzie zaporoskim rosyjskie władze okupacyjne próbują wyeksportować skradzione zboże statkami towarowymi.

Rosyjscy żołnierze i rosyjscy najemnicy pobili się, a potem ostrzelali

Ukraińskie dowództwo ustaliło również, że Rosjanom brakuje personelu medycznego na polu walki. Aby uzupełnić niedobory lekarzy wojskowych, w Berdiańsku Rosjanie zmuszają pracowników miejscowych placówek medycznych do rejestracji. W przypadku odmowy grozi im utrata pracy.

Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą lokalną kontrofensywę. Minionej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 14 ataków na obszary koncentracji sił rosyjskich. Zestrzeliło również trzy samoloty rozpoznawcze wroga oraz osiem dronów typu Lancet. Ukraińska artyleria ostrzelała z kolei trzy rosyjskie stacje radioelektroniczne.

