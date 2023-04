Na froncie kolejny tydzień minął bez większych zmian. Zginęło i zostało rannych prawdopodobnie parę tysięcy żołnierzy obu stron, doszło do niezliczonych wzajemnych ostrzałów, ale linia rozgraniczająca pozycje rosyjskie i ukraińskie prawie nie drgnęła. Choć w ostatnich dniach dużo zamieszania wywołały doniesienia z rejonu Chersonia.

Dywersja na rzece i bagnach

Linia frontu opiera się w tamtym rejonie na Dnieprze od początku listopada, kiedy Rosjanie wycofali się z prawego (zachodniego) brzegu rzeki. Był to finał ukraińskiej ofensywy w obwodzie chersońskim, która trwała od lata. Od tamtego czasu obie strony wycofały większość sił z regionu i wysłały je na wschód. Zostały nieliczne oddziały mające za zadanie zabezpieczać brzegi rzeki. Od miesięcy trwają wzajemne ostrzały artyleryjskie, bombardowania przy pomocy dronów i rajdy oddziałów dywersyjno-rozpoznawczych. Wszystko w skali mikro. Dużym wydarzeniem są akcje w wydaniu kilkunastu żołnierzy. Podstawowym środkiem transportu są niewielkie motorówki, często zarekwirowane cywilne. Ukraińcy używają też specjalistycznych okrętów rzecznych, niewielkich, szybkich i jak na swoje rozmiary silnie uzbrojonych.

Rosjanie już od wielu tygodni pisali, że ukraińskie wojsko jest bardzo aktywne na "rosyjskim", lewym brzegu w rejonie Chersonia. To bagniste obszary rozlewiska Dniepru, poprzecinane płytkimi kanałami i w praktyce stanowiące ciąg wysp odciętych od stałego lądu niewielkimi kanałami. Nie ma tam utwardzonych dróg i dostać się można jedynie wodą. W miniony weekend pojawiły się nagrania starć potwierdzające, że Ukraińcy rzeczywiście działają na tychże bagnistych wyspach. Według najnowszych doniesień Rosjan ukraińscy żołnierze mieli tam ustanowić swoją stałą obecność w postaci niewielkich wysuniętych posterunków, z których przeprowadzają rajdy dalej na południe. Ich celem są rosyjskie pozycje już na stałym lądzie w rejonie miast Aleszki i Hoła Przystań.

Sytuacja w rejonie Chersonia. Obszary na wyspach na Dnieprze kontrolowane przez Ukraińców są zaznaczone ikonkami płomieni i niebieskimi strzałkami. Może być trudno je dostrzec nawet w zbliżeniu Fot. Militaryland.net

Mapa w większej rozdzielczości

Faktem jest więc ustanowienie stałej ukraińskiej obecności na lewym brzegu Dniepru i nieznaczne przesunięcia linii kontroli na mapach ze względu na nowe filmy potwierdzające rosyjskie doniesienia. To jednak działania na bardzo małą skalę o charakterze dywersyjnym i rozpoznawczym. Żadna ofensywa przez rzekę, która akurat w tym miejscu byłaby dla Ukraińców czymś niezwykle wymagającym z punktu widzenia logistyki. Dniepr i jego podmokłe rozlewisko mają tam niemal pięć kilometrów szerokości. Choć przy okazji pojawiły się już po raz kolejny ostrzeżenia na rosyjskich kanałach na Telegramie, że Ukraińcy mają siły zdolne przeprawić się przez rzekę i przeprowadzić jakąś poważniejszą operację w rejonie położonej dalej w górę rzeki zapory Kachowka. Jak dalece to panikarstwo, a jak dalece prawda, nie sposób stwierdzić.

Bachmut pada. Nadal

Znacznie intensywniejsze walki, najintensywniejsze aktualnie, niezmiennie toczą się w Bachmucie i okolicach. Ich charakter też jest niezmienny. Rosjanie kolejny tydzień koncentrują gros swojego wysiłku na brutalnym przebiciu się przez centrum miasta i wyrzuceniu z niego Ukraińców. Mają na tym polu sukcesy. W ciągu nieco ponad tygodnia od poprzedniego raportu zdobyli kolejne fragmenty centrum miasta. Ukraińcy zostali już odrzuceni za linię kolejową biegnącą na osi północ-południe, na której oparli się około dwóch tygodni temu. Pod ich kontrolą został już tylko zachodni skraj miasta. Mniej niż 30 procent jego powierzchni.

Sytuacja w Bachmucie. Ukraińcom został tylko zachodni skraj miasta Fot. Militaryland.net

Mapa w większej rozdzielczości

Walki są bardzo zacięte i brutalne. Nieustannie trwa ciężki ostrzał artyleryjski, przeplatany rzadszymi uderzeniami z powietrza. Ukraińcy regularnie przypuszczają niewielkie kontrataki i próbują odbijać utracone pozycje, ale w najlepszym wypadku oznacza to chwilowe zdezorganizowanie Rosjan, zadanie im strat, po czym i tak cofnięcie się w obliczu kolejnego uderzenia.

Rosyjska operacja mająca na celu okrążenie miasta i w ten sposób zmuszenie Ukraińców do jego porzucenia, ciągle stoi praktycznie w miejscu. Rosjanom albo brakuje sił na taki szerzej zakrojony manewr, albo odpowiada im wykrwawianie ukraińskiego wojska w ciężkich walkach miejskich. Walki na skrzydłach Bachmutu owszem ciągle się toczą, ale bez istotnych efektów. W ciągu ostatniego tygodnia Rosjanom udało się jedynie opanować kilka kilometrów terenu w rejonie wsi Dubowo-Wasyliwka. O tyle istotne, że na tymże terenie było jedno ze wzniesień bronionych przez Ukraińców od wielu tygodni. Nie jest to jednak jeszcze żadna katastrofa.

Ukraińcy regularnie przeprowadzają niewielkie ataki na obu skrzydłach Bachmutu, starając się nieco odsunąć Rosjan od dróg zaopatrzeniowych do miasta. Aktualnie tak naprawdę jednej błotnistej polnej drogi biegnącej przez wieś Iwaniwskie. Nie oznacza to jednak istotnych zmian w przebiegu linii frontu. Ukraińcy najwyżej oczyszczą jakiś punkt umocniony czy linię okopów siłami kilkunastu, może kilkudziesięciu ludzi. Odrzucą Rosjan o kilkaset metrów do tyłu i tyle. Nie są to działania mogące w istotny sposób zmienić bieg bitwy, która nieubłaganie zbliża się do finału. Przy aktualnym tempie postępów Rosjanie być może będą mogli chwalić się zdobyciem prawie całego Bachmutu podczas defilady 9 maja w Moskwie.

Obustronna defensywa

Na reszcie frontu nie trwają tego rodzaju intensywne walki. Obie strony są generalnie w defensywie. W rejonie Awdijiwki, gdzie jeszcze kilka tygodni temu sytuacja przez chwilę wyglądała dynamicznie i groźnie, Rosjanom ewidentnie skończyły się siły do dalszych silnych ataków. Jakieś ciągle trwają, ale kolejny tydzień linia frontu stoi w miejscu. Ryzyko okrążenia miasta albo przynajmniej poważnego ograniczenia dopływu zaopatrzenia i wywiązania się walk w rodzaju tych o Bachmut na razie jest odległe.

Przykład charakteru walk na tych spokojnych odcinkach. Drony i moździerze zabijają oraz ranią część Rosjan na umocnionej pozycji, reszta chroni się pod ziemią, atakuje ukraińska piechota i oczyszcza okopy do końca. Rejon Siewierska.

Dodatkowo Rosjanie ponawiają swoje tradycyjne i regularne ataki w rejonach Marinki, Siewierska i Kreminnej, ale mają one bardzo ograniczony charakter. Efekty również ograniczone, albo zgoła żadne. Ogólnie na całym froncie toczy się pozycyjna wojna na wyniszczenie o małej intensywności, z wyjątkiem Bachmutu, gdzie ta intensywność jest duża. Trwa też wojna dywersyjna, która ma postać głównie ukraińskich rajdów przy pomocy dronów na Krym czy terytorium Rosji. W ciągu ostatniej doby doszło choćby do ataku dwóch morskich dronów na bazę morską w Sewastopolu (efekty nieznane), zbiorniki z paliwem w Roweńkach (wybuchł pożar, okupowany obwód Ługański), a w lasach w rejonie Moskwy znaleziono wrak drona latającego, który nie dotarł do celu.

Nagranie i zdjęcie ataku w Sewastopolu

Nie należy się spodziewać zmiany sytuacji do momentu, kiedy Ukraińcy zdecydują się przejść do ofensywy. Tradycyjnie można stwierdzić, że nie ma pewności, kiedy to się może stać. Ukraińcy gromadzą siły, czekają na jak najlepsze warunki pogodowe i starają się w międzyczasie maksymalnie wykrwawić Rosjan. Pracują też nad wprowadzeniem jak największego zamieszania informacyjnego, tak aby nikt nie był pewien, gdzie oraz kiedy może nadejść uderzenie. Zwłaszcza rosyjskie dowództwo. Na wojnie zaskoczenie to podstawa sukcesu.