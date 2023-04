Dziennikarze Biełsatu rozmawiali z uczniami białoruskich szkół oraz ich rodzicami, którzy twierdzą, że system edukacji na Białorusi propaguje antypolskie przekonania. Wymierzona w Polaków propaganda ma pojawiać się na różnych szczeblach edukacji - w szkołach podstawowych, średnich oraz na uniwersytetach.

Propaganda w szkołach na Białorusi. "Polacy są faszystami. Razem z bratnią Rosją musimy dać im odpór"

Ojciec ucznia szkoły podstawowej w Brześciu powiedział Biełsatowi, że antypolska propaganda w opisywanej przez niego placówce nie ma charakteru incydentalnego, lecz występuje nagminnie. - Starsza nauczycielka, urodzona i wychowana w czasach ZSRR, regularnie komentuje wiadomości, wychwala Putina i Łukaszenkę. Antypolską propagandę wygłasza także kierownictwo szkoły, dyrektor i jego zastępcy - stwierdził mężczyzna.

Ojciec dziecka uczęszczającego do szkoły w Brześciu powiedział, że dzieci w szkole bawią się czasami w "polskich faszystów". Stanowi to element propagowanej przez kadrę nauczycielską narracji, zgodnie z którą Polacy są rzekomo odpowiedzialni za śmierć tysięcy Białorusinów i nadal prezentują agresywną postawę względem Białorusi. Nauczyciele mają o tym mówić m.in. przy okazji Dnia Jedności Narodowej, czyli państwowego święta, które wypada 17 września, w rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Polski w 1939 r.



- O Polsce mówią, że przygotowuje się do ataku na Białoruś, gromadzi czołgi na granicy, jest naszym wrogiem, [że Polacy] zawsze gnębili Białorusinów, mieli ich za niewolników, dopóki Rosja ich nie wyzwoliła. Mówią o tym przy okazji rozmów o 17 września, że Związek Radziecki uwolnił Białoruś z polskiego jarzma. Przed tym niby Polacy zamordowali tysiące Białorusinów. Teraz Polacy są faszystami i niszczą pomniki wyzwolicieli. Razem z bratnią Rosją musimy dać im odpór - opisuje mężczyzna. Zgodnie z jego relacją nauczyciele mówią też swoim uczniom, że "Polacy zbudowali na granicy parkan, który zabija zwierzęta, również polska Straż Graniczna morduje migrantów".

Białoruś. Antypolska propaganda w szkołach. "Nauczyciele to najwierniejsi żołnierze w wojnie ideologicznej"

Ojciec dziecka z Brześcia uważa, że większość nauczycieli to "najwierniejsi żołnierze w wojnie ideologicznej". Podobne doświadczenia ma uczeń jednej z białoruskich szkół średnich, który powiedział w rozmowie z Biełsatem, że w jego placówce pytano uczniów o to, czy chodzą na zajęcia z języka polskiego i czy zamierzają studiować w Polsce. Osoby, które odpowiadały twierdząco na te pytania, miały być wzywane przez dyrekcję na rozmowę, a także czuły, że nauczyciele zmieniali do nich swój stosunek na bardziej negatywny.

Dziennikarze rozmawiali także z rodzicem białoruskiego studenta. Stwierdził on, że również na uczelniach dochodzi do propagowania antypolskiej propagandy. Reakcję studentów opisał jako niejednoznaczną - niektórzy sprzeciwiają się tego rodzaju treściom, podczas gdy inni, na przykład członkowie Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży, podzielają antypolskie postawy.