Do sieci trafił wywiad z dwiema kobietami na ukraińskim Wołyniu. Dziennikarka przed prawosławnym klasztorem zwanym Ławrą Poczajowską postanowiła zapytać rozmówczynie o odczucia względem Putina. Ich odpowiedź ją zaskoczyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Putin jak Kim Dzong Un! Oto dlaczego woli pancerny pociąg od samolotu

Wojna w Ukrainie. "Bóg dał prawo Putinowi"

Kobiety bez zastanowienia odpowiedziały, że Władimir Putin jest ich władcą. Dodały, że archanioł Michał nakazał służyć autorytetom. Kiedy usłyszały od dziennikarki, że prezydent Rosji "wystrzeliwuje rakiety i zabija dzieci", odpowiedziały "Bóg to robi". Zdezorientowanie dziennikarki pogłębiło pytanie jednej z kobiet.

W Rosji robią z Putina świętego. Ikony z nim są wysyłane na front. Nazywają go arcystrategiem

- Wiesz jakie gromy Bóg jest w stanie wysłać ludziom niepodążającym za prawem? - zapytała kobieta. Pytanie było najprawdopodobniej retoryczne, ponieważ odpowiedź pojawiła się natychmiastowo, wprawiając dziennikarkę w konsternację.

Rozmówczyni z przekonaniem opowiedziała, że "anioły są w stanie zesłać masę gromów, od których może runąć świat, a ich celem są osoby, które nie służą autorytetom". Dziennikarka zapytała, czy zatem Putin jest niewinny. Usłyszała wówczas od drugiej z kobiet, że "Bóg dał prawo Putinowi i wybrał go, a nie ma władzy, która nie pochodzi z inicjatywy Boga". W rozmowie kobiety nawiązały do ich zdaniem niesłusznego obalenia prorosyjskiego Wiktora Janukowycza w 2014 roku, ponieważ jak stwierdziły, był on prezydentem, któremu według Biblii należało się posłuszeństwo.

Zełenski o Wołyniu: Cenimy każde życie. Osądzamy każdego, kto je zabiera

Wiktor Janukowycz miał zastąpić Zełenskiego?

Rok temu pojawiły się nieoficjalne informacje, z których wynikało, że Wiktor Janukowycz miał zostać ogłoszony nowym prezydentem Ukrainy. Namiestnik Moskwy miał "dokończyć" kadencję, którą przerwał po ucieczce do Rosji w 2014 roku. Po wybuchu wojny w Ukrainie Janukowycz apelował do obecnego prezydenta, aby osiągnął "porozumienie pokojowe" z Rosją. Apel polityka nie przyniósł oczekiwanych przez niego rezultatów.