Generałowie Fattah Abd ar-Rahman al-Burhan oraz Mohamed Hamdan Dagalo (nazywany Hemettim) jeszcze w 2021 roku współpracowali ze sobą. Teraz doprowadzili do wojny domowej, w której zginęło co najmniej pół tysiąca osób.



Wojna domowa w Sudanie. Trwa walka o władzę

Walki w Chartumie wybuchły 15 kwietnia po wielu tygodniach napięć między armią Sudanu (SAF), którą dowodzi Fattah Abd ar-Rahman al-Burhan i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) - ich dowódcą jest Mohamed Hamdan Dagalo (Hemetti). Wcześniej obie frakcje były sojusznikami i w 2021 roku przejęli władzę w wojskowym zamachu stanu.



Napięcia wzrosły po tym, jak zaproponowano RSF integrację z wojskiem. Pojawiło się wtedy pytanie, kto w takiej sytuacji zostałby osobą dowodzącą. Zatem według analityków jest to walka o przejęcie władzy nad krajem. Większość walk toczy się w Chartumie, stolicy Sudanu, jednak starcia pojawiają się również na pozostałym obszarze kraju. Zaledwie podczas trzech pierwszych dni zginęło około 200 osób, a tysiące zostało rannych - przekazuje Al Jazeera.



- To są dwa wojska, dwie sudańskie armie. Burhan ma za sobą tak zwane Wojsko Sudańskie (Sudanese Armed Forces) z całym arsenałem. Stąd też bombardowania lotnicze. Hemetti ma tak zwaną milicję. Są to oddziały sprawdzone w bojach, wyrosły na bazie dżandżawidów - tej niesławnej milicji, która odpowiada za akty ludobójstwa w Darfurze. Później byli wykorzystywani w Libii, w Jemenie, teraz właściwie są na żołdzie państwowym. Jest to normalna formacja wojskowa. Szanse są na pewno wyrównane. Za jednym stoi Egipt i Arabia Saudyjska, także Izrael. Mowa tutaj o Burhanie. Natomiast za Hemettim stoją Zjednoczone Emiraty Arabskie, które pomagają trochę jego siłom. I także grupa Wagnera, czy - jak kto woli - Kreml - przekazał prof. Uniwersytetu Śląskiego Maciej Kurcz, antropolog kulturowy, cytowany przez RMF 24.

Akcja sił specjalnych USA. Ewakuowano dyplomatów z Sudanu

Problem w Sudanie polega również na tym, że władze nie wiedzą, co robić z oddziałami partyzanckimi, które nagle stały się sprzymierzeńcami. - To zawsze był element każdego procesu pokojowego, żeby tych ludzi wziąć na żołd, jakoś zintegrować, obdarować stanowiskami, wpływami. I o to poszło tak naprawdę obu panom - przekazał Kurcz.

Liczba ofiar w Sudanie przekroczyła już 420 osób, w tym zmarło około 300 cywilów. Ponad 3700 zostało rannych. Według analityków rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych może być znacznie wyższa - informuje "The Guardian". Zwycięzca konfliktu prawdopodobnie zostanie kolejnym prezydentem Sudanu, natomiast przegranemu grozi wygnanie, śmierć lub aresztowanie - przekazuje AP News.

Sudan. Polakom udało się uciec dzięki akcji hiszpańskiego wojska

Wojna domowa w Sudanie. Mieszkańcy są zamknięci w domach

Z powodu trwających w Chartumie walk mieszkańcy utknęli w różnych częściach miasta lub schronili się w domach. Nie mają dostępu do wody i prądu. - Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, jest fatalnie. Ten kraj od obalenia - właściwie nawet i dużej, bo z jakiegoś powodu obalono Omara al-Baszira - jest w takim trwałym kryzysie ekonomicznym. Czyli jest hiperinflacja, drożyzna, w pewnym momencie brakowało też chleba - przekazał prof. Maciej Kurcz. - Teraz przez te wszystkie zamachy, konflikty, nie działają szpitale, szkoły - dodał.

- To, co dzieje się w Sudanie, nie pozostanie w Sudanie. Czad i Sudan Południowy są najbardziej narażone na ryzyko potencjalnego efektu ubocznego. Ale im dłużej walka się przeciąga, tym bardziej prawdopodobne jest, że zobaczymy poważną zewnętrzną interwencję - przekazał Alan Boswell z International Crisis Group, cytowany przez AP NEWS.