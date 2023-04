Ośrodki odwykowe dla noworodków w USA. Niemowlęta coraz częściej są uzależnione od opioidów

W Stanach Zjednoczonych pojawiają się tzw. ośrodki abstynencyjne dla noworodków, w których przebywają dzieci uzależnione od opioidów. Chorobę można zdiagnozować i leczyć już kilka dni po urodzeniu.



Stany Zjednoczone. Powstają tzw. ośrodki odwykowe dla noworodków

W Phoenix w stanie Arizona (południowo-zachodnia część Stanów Zjednoczonych) działa placówka medyczna, Hushabye Nursery, gdzie trafiają noworodki ze stwierdzonym stanem abstynencyjnym (NAS). Do uzależnienia dochodzi wtedy, gdy kobieta podczas ciąży zażywa silne leki przeciwbólowe, czyli tzw. opioidy. Bardzo popularny jest fentanyl, który jest składnikiem wielu medykamentów, zatem kobiety ciężarne często nie wiedzą, że go zażywają.



- Kiedy widzisz, że dziecko ma zespół abstynencyjny, nigdy tego nie zapominasz. Objawy wyglądają tak samo, jak u osoby dorosłej - przekazała Tara Sundem, dyrektorka Hushabye Nursery, cytowana przez Reuters. - Kryzys fentanylu po prostu trwa - dodała. Do objawów NAS należą:

drgawki,

bezdech,

biegunka,

gorączka - które pojawiają się już kilka dni po urodzeniu.

W specjalnie przygotowanej dla uzależnionych noworodków placówce znajduje się 12 przyciemnionych pokoi, w których jest łóżko dla rodziców oraz gondole, które same się kołyszą oraz wydają dźwięki podobne do tych w łonie matki. Zwykle rodziny przebywają w ośrodku przez osiem dni, natomiast samo leczenie trwa od tygodnia do sześciu miesięcy.

Stany Zjednoczone. Coraz więcej noworodków rodzi się z NAS

Według Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), w 2020 roku na tysiąc urodzeń zdiagnozowano sześć przypadków NAS u noworodków. Natomiast w latach 2010-2017 liczba dzieci urodzonych w USA, u których stwierdzono NAS, wzrosła o 82 proc. - przekazuje Reuters. W 2019 roku 7 proc. kobiet przyznało, że podczas ciąży przyjmowało opioidy, szczególnie fentanyl, który jest silniejszy od morfiny i uzależnia bardziej niż heroina.