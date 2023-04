Rosyjscy żołnierze i rosyjscy najemnicy pobili się, a potem ostrzelali w Ukrainie. Są zabici

"Niedawno w Stanicy Ługańskiej w obwodzie ługańskim doszło do bójki między wojskowymi sił zbrojnych Rosji i najemnikami z Grupy Wagnera, która przerodziła się w strzelaninę. W wyniku starcia są zabici po obu stronach" - przekazał w niedzielę 23 kwietnia ukraiński Sztab Generalny.

Wojna w Ukrainie. Doszło do strzelaniny między rosyjskimi żołnierzami i najemnikami z grupy Wagnera

W oświadczeniu, które zostało opublikowane na Facebooku, Sztab Generalny wyraził przekonanie, że wojskowi i najemnicy próbują "szukać winnego" braku sukcesów na froncie. Przed bójką grupy te miały zacząć przerzucać się odpowiedzialnością za błędy i ogromne straty, które Rosjanie ponieśli już w wojnie w Ukrainie.

W dalszej części komunikatu przekazano, że rosyjskie władze próbują opóźnić ogłoszenie nowej, obowiązkowej mobilizacji w kraju, by zminimalizować niezadowolenie społeczne w kraju. Z ustaleń brytyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że Rosja chce zmobilizować kolejnych 400 tys. żołnierzy - czego na pewno nie uda się zrealizować tylko kampaniami zachęcającymi do wstąpienia do armii lub grupy Wagnera.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili 60 ataków minionej doby

W poniedziałek 24 kwietnia Sztab Generalny Ukrainy przekazał, że minionej doby udało się odeprzeć 60 rosyjskich ataków przeprowadzonych z wyrzutni rakietowych. Ponadto najeźdźcy zorganizowali jeden nalot rakietowy i 46 nalotów samolotowych na ukraińskie pozycje.



Ukraińskie wojsko przeprowadziło natomiast 14 ataków na pozycje rosyjskie, zestrzeliło trzy samoloty rozpoznawcze oraz osiem dronów typu Lancet. Dodatkowo żołnierze ostrzelali przy użyciu artylerii rosyjskie stacje radioelektroniczne.

Ataki lotnicze i zrzucane na obwody ługański, doniecki, zaporski i chersoński bomby lotnicze sprawiły, że zniszczone i uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura cywilna. Wśród ludności cywilnej znajdują się osoby ranne i zabici. Rosjanie w tych regionach okradają też ukraińskich rolników ze zboża. Skradziony produkt próbują następnie wyeksportować statkami towarowymi. Najcięższe walki nadal toczą się o Bachmut i Marjinkę.