Wojna domowa w Sudanie. Polakom udało się uciec dzięki akcji hiszpańskiego wojska

Informacje o akcji ewakuacyjnej zostały podane przez hiszpańskie media w niedzielę 23 kwietnia wieczorem. Źródłem tych doniesień są anonimowe źródła w hiszpańskim ministerstwie obrony i ministerstwie spraw zagranicznych.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło w poniedziałek 24 kwietnia przybycie do Berlina 101 obywateli ewakuowanych przez Hiszpanię z Sudanu. Przylecieli oni do Niemiec z Jordanii, do której zostali ewakuowani w niedzielę w nocy.

Ewakuacja Polaków z Sudanu. Pomogli żołnierze z Hiszpanii

Jak informuje agencja Europa Press, wśród grupy ewakuowanych z Sudanu cywilów znaleźli się także Polacy. Osoby te, razem z ponad 30 Hiszpanami, znalazły się w grupie, która została przetransportowana z Sudanu do Republiki Dżibuti, kraju graniczącego od północnego-wschodu z Jemenem i Arabią Saudyjską. W sumie hiszpańskiemu wojsku udało się pomóc 104 cywilom.

Hiszpańskie media przekazały, że na pokładach wojskowych samolotów znaleźli się obywatele 10 państw: Hiszpanii, Polski, Portugalii, Irlandii, Włoch, Sudanu, Argentyny, Kolumbii, Wenezueli i Meksyku. Operacja została przeprowadzona przez grupę około 200 hiszpańskich żołnierzy. Nieoficjalnie została ona oceniona jako "skomplikowana i niebezpieczna".

Wiadomo, że ewakuowane osoby musiały najpierw pokonać lokalnymi drogami odcinek 35 kilometrów, który dzielił hiszpańską ambasadę w sudańskim Chartumie do bazy lotniczej Wadi Seidna. Jak przekazał dziennik "La Razon", na części pokonywanej trasy cały czas toczą się walki między żołnierzami podległymi rządowi Sudanu, a paramilitarnymi oddziałami Sił Szybkiego Wsparcia (RSF).

Jak zapowiedział minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares, po wydostaniu cywilów z Sudanu Hiszpania zamknie w tym kraju swoją ambasadę.

Wojna domowa w Sudanie - jak się zaczęła?

15 kwietnia w Sudanie wybuchły walki między dwoma siłami, które wspierały dwóch różnych generałów i przywódców państwa. Wcześniej osoby te - generał Fattah Abd ar-Rahman al-Burhan i generał Mohamed Hamdan Dagalo (zwany Hemettim) współpracowali ze sobą, doprowadzając do przewrotu zbrojnego w 2021 roku i obalając prodemokratyczny rząd tego kraju.

Jak wyjaśnił w rozmowie w RMF FM antropolog kulturowy, prof. Uniwersytetu Śląskiego Maciej Kurcz, walki toczą się de facto między dwoma wojskami. Al-Burhan ma poparcie tzw. Wojska Sudańskiego (Sudanese Armed Forces) z całym arsenałem broni, dzięki czemu prowadzi m.in. bombardowania lotnicze. Hemettiego popiera tzw. milicja - oddziały bojowe, które wyrosły na bazie dżandżawidów (policji, która odpowiadała za akty ludobójstwa w Darfurze, byli też wykorzystywani w Libii i Jemenie).

Burhana popierają władze w Egipcie, Arabii Saudyjskiej i Izraelu. Hemettiego wspierają natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz rosyjska grupa Wagnera.