Kenia. Pastor chciał, by "spotkali Jezusa". Policjanci znaleźli już 47 ciał ofiar "kultu głodowego"

Kenijska policja dokonała ekshumacji zwłok w okolicach miasta Malindi. Najnowsze informacje podawane przez BBC, mówią o 47 ciałach. Wśród zmarłych były również dzieci. Na miejscu zbrodni pobierane są m.in. próbki DNA, które pomogą w potwierdzeniu tych informacji. Kenijski minister spraw wewnętrznych Kithure Kindiki przekazał, że cały obszar 800 akrów lasu został uznany za miejsce zbrodni. - Ekshumowaliśmy 26 kolejnych ciał, co zwiększyło liczbę ofiar do 47 - powiedział w niedzielę szef wydziału kryminalnego w Malindi, Charles Kamau.

Państwowy nadawca KBC, którego informacje cytuje BBC, przekazał, że do tej pory zidentyfikowano 58 grobów. Uważa się, że w jednym z nich mogą znajdować się ciała pięciu członków tej samej rodziny - trojga dzieci i ich rodziców.

Masowe zgony w Kenii. Uczestnicy kultu mieli umrzeć z głodu

Służby prowadzą śledztwo ws. kaznodziei, który najprawdopodobniej kazał swoim wyznawcom umrzeć z głodu. Przywódca kościoła Good News International Church, Paul Mackenzie Nthenge znajduje się w areszcie, w oczekiwaniu na stawienie się w sądzie.

Państwowa telewizja kenijska opisała go jako "przywódcę kultu". Mężczyzna rzekomo miał kazać swoim wyznawcom głodować, by mogli "spotkać Jezusa". Policja aresztowała go już w sobotę 15 kwietnia po tym, jak dwoje dzieci zmarło z głodu pod opieką swoich rodziców. Nthenge zaprzeczył, jakoby miał w tym swój udział oraz twierdził, że zamknął swój kościół w 2019 roku.

Miejscowe media donosiły, że mężczyzna nie chciał jeść ani pić w areszcie. Lokalni politycy apelowali tymczasem do sądu o niewypuszczanie go na wolność.

Jak donosi kenijski dziennik The Standard, Nthenge miał nazwać trzy wioski Nazaret, Betlejem i Judea. Tam miał ochrzcić swoich wyznawców w stawach, a następnie nakazał im pościć.

