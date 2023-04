Sudan pogrążony w chaosie. "To miał być mój ostatni dzień". Przejmująca relacja ze schronu w Chartumie

Zobacz wideo Sudański reżim chwieje się w posadach

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w trwających od 15 kwietnia walkach w Sudanie zginęło co najmniej 420 osób, a 3700 zostało rannych. Mieszkańcy Chartumu i Darfuru nie mają wody ani żywności. Już na początku tygodnia media informowało o tym, że szpitale są przepełnione i w zasadzie przestały funkcjonować. W poniedziałek zamknięto szkoły, biura, i stacje benzynowe.

REKLAMA

Sudan. "Bombardowania odbijały się echem, trzęsły się ściany i małe okna"

- Kiedy usłyszałam pierwsze strzały na zewnątrz, około godziny 8:30, jadłam śniadanie. To miał być mój ostatni dzień w Sudanie. Bagaż był przygotowany, szafki opróżnione. Szybko wszyscy zeszliśmy do piwnicy w domu, gdzie mieszkamy. Cały dzień tam spędziliśmy, na podłodze, 10 osób, drżąc na dźwięk każdego strzału i nisko nadlatującego samolotu bojowego. Bombardowania odbijały się echem, trzęsły się ściany i małe okna - relacjonuje z Chartumu Camille Marquise z "Lekarzy bez Granic". Noc po wybuchu walk ona i jej koledzy również spędzili w schronie. - Myślałam o wszystkich moich sudańskich kolegach i wszystkich ludziach mieszkających w Chartumie, którzy w przeciwieństwie do mnie nie mają szansy na spanie w bunkrze z zapasami żywności i wody - dodaje lekarka. Opisuje, że sytuacja na ulicach gęsto zaludnionego Chartumu z około 10 milionami mieszkańców jest niezwykle trudna - ludziom kończy się żywność, woda, paliwo, podejmując wielkie ryzyko, wychodzą na zewnątrz i próbują je zdobyć w sklepach, które już borykają się z niedoborami.

Vittorio Oppizzi, kierownik genewskiej komórki "Lekarzy bez Granic" zajmującej się Sudanem, dodaje, że mieszkańcy Sudanu są pozbawieni opieki zdrowotnej. - Widzieliśmy, jak wiele placówek służby zdrowia zostało zamkniętych. Chcemy zrobić więcej dla Sudańczyków, ale potrzebujemy większego bezpieczeństwa i ochrony dla ludności, personelu medycznego i pracowników organizacji humanitarnych - dodał.

Jak zadbać o neutralność klimatyczną? Wyjeżdżasz? Wyłącz" [PODCAST]

Sudan. Włochy planują ewakuację 200 osób z Chartumu

Włoski minister spraw zagranicznych poinformował w niedzielę, że jeszcze przed północą włoskimi samolotami ewakuowanych zostanie z Chartumu ok. 200 osób. Antonio Tajani powiedział, że prawie wszyscy są już na terenie włoskiej ambasady. Minister dodał, że w sprawie ewakuacji porozumiał się z obu stronami konfliktu, sudańskim prezydentem i rebeliantami. Oprócz 140 obywateli włoskich ewakuowani będą: personel nuncjatury w Sudanie, znajdujący się w Chartumie Szwajcarzy i 20 obywateli różnych krajów Unii Europejskiej. W sobotę udało się przewieźć do Egiptu 19 Włochów.

Niedzielna akcja przeprowadzona zostanie przez włoskich żołnierzy sił specjalnych i lotnictwa. Na lotnisko pod Chartumem przybędzie z Dżibuti wojskowy samolot transportowy Lockheed C-130 Hercules. O udanej ewakuacji poinformowali z kolei Francuzi, którzy drogą lotniczą wydostali z pogrążonego w chaosie kraju około 100 osób różnej narodowości. Poinformowała o tym agencja AFP, powołując się na źródła we francuskiej dyplomacji.

Akcja była obarczona ryzykiem, ponieważ kolumna w drodze na lotnisko musiała przekroczyć linię frontu. Francuska prasa informuje, że została ostrzelana, a jeden z jej pasażerów został ranny. Samolot z ewakuowanymi skierował się do Dżibuti. Wieczorem przy wsparciu Francuzów z Chartumu ma wylecieć druga grupa około 100 osób. Swoje ambasady i obywateli z Sudanu ewakuują również Kanada, Wielka Brytania, Niemcy i Amerykanie. Przedstawiciele państw Unii Europejskiej pomagają wydostać się z kraju również obywatelom innych państw Wspólnoty, którzy na miejscu nie mogą liczyć na pomoc własnej dyplomacji.

Starcia w Sudanie pomiędzy armią rządową a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia rozpoczęły się 15 kwietnia. Armia podlega wojskowemu rządowi Sudanu, na którego czele stoi generał Abdel Fattah Al-Burhan, natomiast Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - jego zastępcy, generałowi Mohammadowi Hamdanowi Dagalo. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogli zgodzić się, co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w starcia zbrojne. Bojówka powstała jeszcze za czasów prezydenta Omara al-Baszira. Nie jest wykluczone, że organizacja jest teraz współfinansowana przez Rosję.

Sudan. Rannych jest tak wielu, że są leczeni na podłogach korytarzy

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: