Ukraińcy zirytowali się na słowa włoskiego ministra: Nie sadzaj nas za stołem negocjacyjnym

"Kiedy cel rosyjskiego agresora pozostaje niezmienny, czyli zniszczenie Ukrainy, inicjatywy pokojowego uregulowania, które wybrzmiewają w ostatnim czasie, to nic innego, jak prorosyjska pokojowość. Nie trzeba nas ciągle sadzać za stołem negocjacyjnym, dajcie nam wystarczająco broni. Broń to najlepszy pośrednik i jedyny zrozumiały dla Rosji argument do rozmów" - ocenił na swoim Twitterze Oleksiy Danilov, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy. To odpowiedź na słowa włoskiego ministra obrony Guido Crosetto, który poparł inicjatywę negocjacji pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją pod przewodnictwem Chin.

Mychajło Podolak o pokojowym rozwiązaniu konfliktu: Po 423 dniach krwawej wojny to niemożliwe

Zdanie Danilova na temat konieczności korzystania z broni do zakończenia wojny z Rosją podziela również Mychajło Podolak należący do biura prezydenta Ukrainy. "Wracając do podstaw... Kiedy ktoś mówi o 'pokojowym rozwiązaniu', Ukraina słyszy tylko 'kapitulacja, kapitulacja, spełnienie rosyjskiego ultimatum'. Po 423 dniach krwawej wojny to niemożliwe, ponieważ jest to wymyślona wojna eksterminacyjna prowadzona przez Federację Rosyjską, a nie mityczny 'konflikt'. Nie ma miejsca na 'uregulowanie'" - stwierdził za pośrednictwem Twittera. Podkreślił tym samym, że każde ustępstwo, na jakie zgodzi się Ukraina w ramach rozmów pokojowych, będzie dla niej rodzajem kapitulacji.

Włoski minister Guido Crosetto w wywiadzie dla gazety "La Stampa" stwierdził, że "konflikt w Ukrainie może zostać rozwiązany jedynie w drodze bezpośrednich negocjacji między stronami". "[W sprawie wojny na Ukrainie] Włochy zmierzają w dwóch głównych kierunkach. Pierwszym jest pomoc, to znaczy musimy zagwarantować Ukrainie prawo do samoobrony. Z drugiej jednak strony odczuwamy stałą i codzienną zobowiązanie do podjęcia próby [doprowadzenia obu stron do] negocjacji pokojowych. Bo obecnie jedyne, co możemy zrobić, to nie zakończyć wojny, ale powstrzymać konfrontację i spróbować posadzić dwóch rozmówców przy jednym stole, którzy nie komunikują się ze sobą" - cytuje włoskiego ministra Ukraińska Pravda.