Bójka na dużą skalę na pokładzie samolotu na Teneryfę. Pilot zgłosił "priorytetowe lądowanie"

Do bójki kilkunastu osób doszło w sobotę w czasie rejsu pasażerskiego samolotu easyJet EZY19WZ z Liverpoolu na Teneryfę. Sytuacja była na tyle napięta, że załoga maszyny zgłosiła się do hiszpańskich kontrolerów ruchu lotniczego o pozwolenie na priorytetowe lądowanie - informuje "Daily Mail". Po uzyskaniu zgody wezwała również na lotnisko policję. Tuż po wylądowaniu, zanim ktokolwiek zdążył wysiąść, funkcjonariusze weszli do samolotu i wyprowadzili z niego krewkich pasażerów. Władze lotniska koordynowały akcję policji, aby zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim innym pasażerom i załodze.

Hiszpania. Bójka na pokładzie samolotu na Teneryfę. Zatrzymanych Brytyjczyków deportowano

Incydent potwierdzili hiszpańscy kontrolerzy ruchu lotniczego. Na Twitterze podkreślili, że w wyniku bójki na pokładzie lotu EZY19WZ z Liverpoolu podejście maszyny skrócono tak bardzo, jak to możliwe, aby priorytetowo wylądowała przed innymi samolotami, by zapobiec dalszym zakłóceniom na pokładzie samolotu - podkreśla "Canarian Weekly" . Policjanci zatrzymali kilkanaście osób. Po przesłuchaniu zostaną deportowani z powrotem do Wielkiej Brytanii następnym dostępnym lotem.

Hiszpańskie media podkreślają, że do bójki turystów doszło w momencie, kiedy w całym kraju toczy się dyskusja na temat turystyki na Wyspach Kanaryjskich. Liczba incydentów podczas lotów i na lotniskach rośnie. Szczególnie wzrasta, co zrozumiałe, w szczycie sezonu letniego, kiedy na wsypy przylatuje najwięcej turystów. Brytyjski dziennik przypomina, że niedawno władze Lanzarote stwierdziły, że "wyspa jest nasycona brytyjskimi turystami, zamiast pomieścić więcej wyższej jakości podróżnych z Europy kontynentalnej". Z zapowiedzi wynika, że wyspa ma realizować "strategię dywersyfikacji w celu zmniejszenia zależności od rynku brytyjskiego". Majorka ograniczyła liczbę łóżek hotelowych do 430 tys., podając argument o "turystyce o większej wartości i mniejszym wolumenie". Kanaryjskie władze apelują do linii lotniczych i pasażerów o przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczny lot i spokojny pobyt na wyspach.

