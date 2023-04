Za groźby Polsce można otrzymać młot Grupy Wagnera. A tak przynajmniej uważa Łukaszenka

Zobacz wideo "Warunki rodzenia są nieakceptowalne!". Donald Tusk krytycznie o sytuacji Polek

Ukraiński polityk Anton Gerashchenko opublikował wideo ze spotkania Łukaszenki z Grigoijem Azarenokiem. Ten znany białoruski propagandysta groził m.in. atakiem na Polskę i przekonywał, że premier Mateusz Morawiecki przygotowuje nasz kraj do wojny. Jak się okazuje, takimi działaniami można łatwo się wkupić w łaski samozwańczego prezydenta. Na udostępnionym w sieci nagraniu widać moment wręczania propagandyście przez Alaksandra Łukaszenkę kowalskiego młota. Jest to symbol propagowany przez Grupę Wagnera. Następnie, jak widać na wideo, dyktator poprawia czapkę na głowie Azarenoka i ściska mu dłoń, pozując dumnie do zdjęć.

Młot kowalski - wymierza zemstę i jest symbolem grupy Wagnera

Na początku kwietnia odbył się pogrzeb ultranacjonalistycznego rosyjskiego blogera i "korespondenta wojennego" Władlena Tatarskiego, który zginął podczas spotkania autorskiego odbywającego się w jednej z petersburskich kawiarni. Na uroczystości pożegnalnej pojawił się sam szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Przy zamkniętej trumnie blogera Prigożyn położył młot kowalski z napisem: "Władlenowi Tatarskiemu od bojowników z Grupy Wagnera" oraz futerał na skrzypce - jeden z symboli wagnerowców.

CNN pokazuje moment przed eksplozją w Petersburgu. Są nagrania

Z kolei w listopadzie opisywaliśmy w Gazeta.pl, sprawę Jewgienija Nużyna, najemnika z Grupy Wagnera, który oddał się w ręce Ukraińców i przed kamerami powiedział, że jest gotowy walczyć z Rosją i bronić Ukrainy. Następnie Nużyn miał z powrotem trafić do rosyjskiego wojska w wyniku wymiany jeńców. Tam spotkała go "kara zdrajcy". Choć oficjalnie ta informacja nie została potwierdzona przez władze Rosji, w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak roztrzaskano mu głowę młotem kowalskim. Egzekucji mieli dokonać członkowie Grupy Wagnera, którzy roztrzaskali mu głowę młotem. Morderstwo zostało sfilmowane, a nagranie udostępniono w internecie.