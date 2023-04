USA wysłały siły specjalne do Sudanu. Ewakuacja pod osłoną nocy

Joe Biden poinformował, że operacja ewakuacji amerykańskiego personelu z Chartumu została przeprowadzona na jego rozkaz. Prezydent USA podziękował amerykańskim żołnierzom. Wyraził też wdzięczność pracownikom ambasady za "odwagę i profesjonalizm z jakimi wykonywali swoje obowiązki aż do opuszczenia Sudanu". Biden podziękował również władzom Dżibuti, Etiopii i Arabii Saudyjskiej, które miały kluczowe znaczenie dla powodzenia operacji.

USA ewakuowały dyplomatów z Sudanu. Akcja o zachodzie słońca

Przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że ponad 70 pracowników ambasady ewakuowano statkami powietrznymi V-22 Osprey, które mają zdolność pionowego startu i lądowania. Zabrały one dyplomatów z miejsca w pobliżu ambasady po zachodzie słońca. W akcji brało udział około stu żołnierzy sił specjalnych Marynarki Wojennej USA. W operacji nikt nie doznał obrażeń, wszystkie statki powietrzne wróciły do bazy. Prezydent Joe Biden obiecał, że rząd USA zrobi co możliwe, aby w miarę możliwości pomóc innym obywatelom amerykańskim w opuszczeniu Sudanu. Biden wezwał też obie strony konfliktu w Sudanie, który pochłonął setki ofiar śmiertelnych, do natychmiastowego i bezwarunkowego zawieszenia broni i umożliwienia nieograniczonego dostarczania pomocy humanitarnej.

Walki w Sudanie

Od soboty 15 kwietnia w Sudanie dochodzi do starć między oddziałami wojska, które są lojalne wobec głównodowodzącego armią generała Abdela Fattah al-Burhana, a jednostkami paramilitarnymi dowodzonymi przez jego zastępcę - generała Mohameda Hamdan Dagalo. W poniedziałek zaatakowany został ambasador Unii Europejskiej w tym kraju. Ostrzelano też amerykański konwój dyplomatyczny. W wyniku walk odcięte zostały dostawy wody i prądu do stolicy. Nad Chartumem unosi się dym. Mieszkańcy informują o atakach lotniczych, ostrzale artyleryjskim i wymianie ognia z broni automatycznej. Zginęło co najmniej 330 osób w walkach, a 3200 zostało rannych. To pierwsze tego typu walki w Sudanie od 2019 roku, kiedy to odsunięto od władzy Omara Hassana al-Bashira, który niemal 30 lat sprawował władzę w kraju. Wysłannik ONZ Volker Perthes poinformował, że strony konfliktu nie wykazują woli negocjacji.