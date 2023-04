Pożar w restauracji w centrum Madrytu. Przez nieuwagę kelnera są ofiary śmiertelne i ranni

Zobacz wideo Rząd reaguje na kryzys rolniczy. Morawiecki: Chcemy dać dwa złote

Do tragicznego pożaru doszło w piątek wieczorem we włoskiej restauracji na Plaza de Manuel Becerra w Madrycie, w dzielnicy Salamanca - informuje "El Pais". Rzeczniczka hiszpańskiej policji przekazała mediom, że pożar wybuchł w pobliżu wejścia do lokalu, co utrudniło ewakuację ludzi ze środka. - Płomienie rozprzestrzeniły się z ogromną prędkością po ścianach i suficie, które były ozdobione sztucznymi roślinami - cytuje hiszpański dziennik. Służby ustaliły, że ofiary śmiertelne to mężczyźni, jeden z nich był pracownikiem restauracji.

Pożar w restauracji w centrum Madrytu. Są ofiary i ranni

Na miejscu pożaru pracowało 12 jednostek straży pożarnej, 10 karetek pogotowia ratunkowego i policja. Ogień pojawił się, kiedy kelner podpalał gazowym palnikiem danie, zgodnie z kulinarną sztuką flambirowania. "To bardzo małe miejsce i uciekliśmy. Ostatnią rzeczą, jaką widziałem przed wyjściem, był kelner z gaśnicą, który próbował ugasić ogień, ale nie mógł go opanować" - relacjonował jeden ze świadków. Inny ocenił, że w restauracji mogło być około 60 osób.

Widzieliśmy ogromny dym, ze środka wyszła kobieta ze spalonymi włosami, a wkrótce potem przybyli strażacy

- to relacja innej Hiszpanki Strażacy ugasili ogień i przeprowadzili akcję ratunkową. Przyczyny pożaru zbada policja.

