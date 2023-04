W czwartek wieczorem rosyjski myśliwiec Su-34 "zgubił" bombę nad Biełgorodem, położonym 40 kilometrów od ukraińskiej granicy. "Obiekt wybuchowy został znaleziony przez saperów. Technicy wybuchowi rosyjskiego ministerstwa obrony będą go rozbrajać na terenie poligonu" - zapewnił wówczas gubernator regionu. Wiaczesław Gładkow poinformował, że uszkodzona została część bloku mieszkalnego, a w jednym z mieszkań znaleziono fragmenty pocisku. Ranne zostały dwie osoby. W ziemi powstał krater o średnicy ok. 20 m. Władze miasta ogłosiły stan wyjątkowy.

Rosja. Ewakuacja Biełgorodu po odnalezieniu "zagubionej" bomby

W sobotę w Biełgorodzie znaleziono drugą rosyjską bombę i ewakuowano kilka tysięcy mieszkańców z 17 pobliskich budynków mieszkalnych. Wedle szacunków władz miasta chodzi o trzy tysiące osób. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych zapewnia, że "pocisk nie jest wybuchowy, a kiedy tylko zostanie wykopany, służby wywiozą go z miasta" - cytuje komunikat Unian. Agencja przytacza rosyjskie komunikaty z Telegramu, z których wynika, że znaleziona bomba, spadając z samolotu, uderzyła w wielopiętrowy budynek. Relację z akcji w Biełgorodzie zamieściła w swoich mediach społecznościowych Telewizja NEXTA.

"Wygląda na to, że Rosjanie rozpoczęli kontrofensywę przeciwko sobie" - to z kolei ocena sytuacji przy granicy z Ukrainą Antona Geraszczenki. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy dołączył do wpisu na Twitterze zdjęcie, na którym widać saperów z łopatami, którzy prawdopodobnie usiłują wydobyć bombę.

Rosjanie zrzucili na swoje miasto bombę. Ekspert: Pilot prawdopodobnie nacisnął zły przycisk

- Prawdopodobnie była to szybująca bomba kierowana UPAB-1500. Nie mieści mi się jednak w głowie, że (rosyjscy piloci - red.) przelecieli niemal nad centrum Biełgorodu. Nikt normalny nie lata z bombami nad miastem - mówił w rozmowie z niezależną rosyjską telewizją Nastojaszczeje Wriemia ukraiński ekspert ds. lotnictwa Walerij Romanenko. - Nawet w Jejsku, gdzie bombowiec uderzył w blok mieszkalny, tamten samolot nie przenosił żadnych ładunków - zauważył Romanenko. W jego ocenie w Biełgorodzie doszło do jawnego zlekceważenia "życia i zdrowia własnych obywateli" - powiedział Romanenko. - Pilot prawdopodobnie nacisnął niewłaściwy przycisk. Wojskowy próbował skontrolować ładunek, zamiast tego dokonał bombardowania - stwierdził ekspert. W ocenie Romanenki pilot Su-34 wykonywał lot bojowy, a celem misji było prawdopodobnie zrzucenie bomby na pozycje ukraińskich wojsk. Jak podkreśla, nie był to element ćwiczeń, bo w przypadku lotów treningowych wykorzystuje się bomby wypełnione betonem, a nie materiałami wybuchowymi.

Rosjanie zrzucili na swoje miasto bombę. "Pilot nacisnął zły przycisk"

W ciągu ostatniej doby wojny w Ukrainie Rosjanie próbowali przełamać ukraińską obronę w Zagłębiu Donieckim i pod Charkowem - dowiadujemy się z sobotniego raportu ukraińskiego Sztabu Generalnego. Agresorzy koncentrowali wysiłki w okolicach Bachmutu, Awdijiwki, Marjinki i Szachtaru. Na tych terenach przeprowadził 53 szturmy. Najtrudniejsza sytuacja jest pod Bachmutem, gdzie trwają zacięte walki. Od ognia artylerii ucierpiało wiele miejscowości. Ataki Rosjan odparto koło Łymanu w obwodzie kramatorskim i Kupiańska w obwodzie charkowskim.

Według informacji sztabu od wczoraj rosyjska artyleria rakietowa ostrzeliwała 50 ukraińskich osiedli. Lotnictwo przeprowadziło 30 bombardowań. Ukraiński sztab donosi o znacznych stratach Rosjan. Według informacji wywiadu część poważnie rannych żołnierzy przeciwnika umiera podczas prób ewakuacji z terenów objętych walką. Powodem jest niewystarczająca opieka medyczna. Ukraińskie lotnictwo w ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadziło 5 ataków na rejony koncentracji rosyjskich wojsk. Artyleria i jednostki rakietowe zniszczyły rosyjski kompleks przeciwlotniczy.

