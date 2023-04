Rosyjscy studenci są w tarapatach. Wezwania do wojska Putina już są wręczane nawet w akademikach

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putinowi udaje się utrzymać lojalność w elitach władzy

Studenci najbardziej prestiżowych szkół w Rosji takich jak Moskiewski Uniwersytet Państwowy czy Wyższa Szkoła Ekonomiczna otrzymują dokumenty z resortu obrony. Przedstawiciele wojskowych komend uzupełnień zaczynają wręczać młodym wezwania do wojska. Przepisy jednak głoszą, że studenci uczący się w trybie dziennym mają prawo do odroczenia służby wojskowej. Jak podaje Radio Swoboda, mają być oni "usilnie namawiani" do wstąpienia do armii. Również pracownicy uczelni wyższych starają się przekonywać młodych, że wezwania są związane jedynie ze "sprawdzeniem danych".

Putin w coraz większym popłochu. Rosja mocno zaostrza kary dla uciekających przed wojskiem

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie kwietnia Putin zaostrzającą prawo wobec mężczyzn, którzy chcą uniknąć służby wojskowej. Według nowych przepisów, wezwania do wojska będą uważane za doręczone, gdy pojawią się na rządowym portalu Gosuslugi, gdzie Rosjanie mogą opłacać swoje rachunki. Po tygodniu będą one uważane za oficjalnie doręczone przez potencjalnego poborowego, niezależnie od tego czy rzeczywiście je odebrał. Mężczyźni, którzy nie stawią się w biurze poborowym, będą mieli zakaz wyjazdów za granicę, zostanie im odebrane prawo jazdy oraz nie będą mogli zarejestrować małych przedsiębiorstw. Przewodniczący komisji obrony Dumy Państwowej Andriej Kartapołow przekazał, że kary mogą dotyczyć także mężczyzn, którzy już przebywają poza Rosją. Zmiany będą obejmować mężczyzn z regularnego poboru w wieku od 18 do 27 lat, który odbywa się co pół roku, ale także w przypadku mobilizacji.