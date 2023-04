Rosjanie zrzucili na swoje miasto bombę. Ekspert: Pilot prawdopodobnie nacisnął zły przycisk

W czwartek w godzinach wieczornych rosyjski samolot wielozadaniowy Su-34 "zgubił" bombę nad leżącym przy granicy z Ukrainą rosyjskim miastem Biełgorod. Wojewoda regionu Wiaczesław Gładkow przekazał, że uszkodzona została część bloku mieszkalnego, a w jednym z mieszkań znaleziono fragmenty pocisku. Ranne zostały dwie osoby. Uszkodzonych zostało też kilka samochodów, a w ziemi powstał krater o średnicy ok. 20 m. Gubernator dodał także, że linie energetyczne zostały zerwane i ogłosił w mieście stan wyjątkowy.

- Prawdopodobnie była to szybująca bomba kierowana UPAB-1500. Nie mieści mi się jednak w głowie, że (rosyjscy piloci - red.) przelecieli niemal nad centrum Biełgorodu. Nikt normalny nie lata z bombami nad miastem - mówił w rozmowie z niezależną rosyjską telewizją Nastojaszczeje Wriemia ukraiński ekspert ds. lotnictwa Walerij Romanenko. - Nawet w Jejsku, gdzie bombowiec uderzył w blok mieszkalny, tamten samolot nie przenosił żadnych ładunków - zauważył Romanenko. W jego ocenie w Biełgorodzie doszło do jawnego zlekceważenia "życia i zdrowia własnych obywateli" - zauważył Romanenko. - Pilot prawdopodobnie nacisnął niewłaściwy przycisk. Wojskowy próbował skontrolować ładunek, zamiast tego dokonał bombardowania - stwierdził ekspert. W ocenie Romanenki pilot Su-34 wykonywał lot bojowy, a celem misji było prawdopodobnie zrzucenie bomby na pozycje ukraińskich wojsk. Jak podkreśla, nie był to element ćwiczeń, bo w przypadku lotów treningowych wykorzystuje się bomby wypełnione betonem, a nie materiałami wybuchowymi.

Biełgorod. Rosjanie sami się zbombardowali. "Nie ma połowy ulicy"

Rosja. Nerwowe oczekiwanie na ukraińską kontrofensywę

Niezależne media zwracają uwagę, że w Rosji odczuwalna jest nerwowość w związku z oczekiwaną ukraińską kontrofensywą. Możliwe kontrnatarcie Ukrainy jest głównym tematem programów publicystycznych propagandowej telewizji i wypowiedzi prokremlowskich polityków. Niezależny ekonomista i polityk Władimir Miłow potwierdza, że oznaki zdenerwowania da się zauważyć na wszystkich szczeblach drabiny kremlowskiego reżimu. - W takim stanie są władze, armia i propaganda. Widać to po tym, że nieustannie o tym mówią. Zresztą od czasu do czasu widać nawet elementy histerii. Chociażby nasilenie represji - w mojej ocenie - jest związane właśnie z nerwowością oczekiwania na kontrofensywę, która może odnieść sukces - podkreśla w rozmowie z Radiem Svoboda Władimir Miłow.