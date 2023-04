"NYT": Wyciek tajnych dokumentów amerykańskiego wywiadu był znacznie większy, niż szacowano

Amerykańskie służby przeprowadziły śledztwo, w wyniku którego udało się ustalić tożsamość osoby publikującej tajne dokumenty na Discordzie (platforma popularna wśród graczy). W czwartek 13 kwietnia pojawiła się informacja, że FBI aresztowało 21-letniego Jacka Teixeirę, członka Gwardii Narodowej Massachusetts Air. Mężczyźnie postawiono zarzuty karne za wyciek do sieci ściśle tajnych danych wywiadu wojskowego, które dochodziły do ok. 50 osób. Jak informuje "The New York Times", wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, użytkownik o profilu pasującym do Teixeiry zaczął zamieszczać tajne informacje wywiadowcze na temat rosyjskich działań wojennych. Trafiały one do wcześniej nieujawnionej grupy czatowej na platformie społecznościowej Discord, która liczyła ok. 600 członków.

Z informacji gazety wynika, że 21-latek kontynuował dzielenie się informacjami z 600-osobową grupą jeszcze miesiąc temu. "The New York Times" poinformował, że ujawnione materiały zawierały szczegóły dotyczące rosyjskich i ukraińskich ofiar, działań moskiewskich agencji szpiegowskich i aktualizacji na temat pomocy udzielanej Ukrainie. Zdaniem ekspertów żołnierz usłyszy jeszcze prawdopodobnie dodatkowe zarzuty. - Ujawnienie tajnych dokumentów amerykańskich służb było celowym przestępstwem - skomentował sytuację rzecznik amerykańskiego departamentu obrony gen. Pat Ryder, którego cytuje Polska Agencja Prasowa. Generał zapewnił, że "Pentagon i służby nieustannie pracują, by poznać zakres, skalę i konsekwencje wycieku".

Biden: Śledczy są blisko schwytania sprawcy wycieku tajnych dokumentów

Wyciek tajnych dokumentów o wojnie w Ukrainie. Reakcja Joe Bidena

Wcześniej Joe Biden ocenił, że tajne dokumenty amerykańskich służb o wojnie w Ukrainie "nie mają wielkiego znaczenia". Stwierdził, że w całej sprawie "głównym problemem było samo wydostanie się tajnych informacji na zewnątrz". - Nie jestem zaniepokojony przeciekiem. To znaczy niepokoi mnie, że do niego doszło, ale z tego, co wiem, nie ma w nim nic aktualnego, co ma wielkie znaczenie - stwierdził Biden, którego cytowała Polska Agencja Prasowa. Mimo że Biden przekonywał, że nie jest zaniepokojony przeciekiem, asystent sekretarza obrony ds. publicznych, Chris Meagher, mówił wcześniej, że opublikowane dokumenty "stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i mają potencjał do szerzenia dezinformacji". Z kolei BBC zdradziło szczegóły jednego z odtajnionych dokumentów, który ma nosić datę 23 marca. Wynika z niego, że na terytorium Ukrainy są wojska sił specjalnych z państw zachodnich. Największy kontyngent ma mieć Wielka Brytania - to 50 żołnierzy. Na liście są również: Łotwa - 17, Francja - 15, Stany Zjednoczone - 14 i Holandia - 1. BBC zaznacza, że w dokumencie nie wskazano, gdzie te siły są rozmieszczone ani czym się dokładnie zajmują. Dokumenty amerykańskich służb specjalnych także wrażliwe szczegóły przygotowań Kijowa do wiosennej kontrofensywy oraz plany Stanów Zjednoczonych i NATO dotyczące rozbudowy Sił Zbrojnych Ukrainy.