Tajwan szykuje się na wojnę z Chinami. Minister spraw zagranicznych podał datę

Szef dyplomacji Tajwanu mówił o możliwym ataku Chin w rozmowie z brytyjskim radiem LBC. - Militarne zagrożenie ze strony Chin traktujemy bardzo poważnie - powiedział cytowany w artykule "Guardiana" Joseph Wu. - Myślę, że 2027 jest rokiem, który musimy traktować serio - dodał. Z kolei w lutym dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej stwierdził, że zarówno niepowodzenia Władimira Putina w Ukrainie, jak i pomoc ukraińskim siłom, której udziela Zachód, zniechęcają Chiny do ataku na Tajwan. Mimo tego Stany Zjednoczone wciąż poważnie traktują groźbę inwazji. William Burns dodał, że prawdopodobnie w ciągu dekady ryzyko konfliktu wzrośnie. Podkreślił również, że CIA posiada informacje, kiedy miałoby dojść do ataku. - Prezydent Xi poinstruował Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą, chińskie przywództwo wojskowe, aby było gotowe do 2027 roku do inwazji na Tajwan, ale to nie znaczy, że zdecydował się na inwazję w 2027 roku - zaznaczył.

Tajwański minister o zagrożeniu ze strony Chin. Padła konkretna data

"Guardian" przywołuje także słowa chińskiego MSZ Qin Ganga, który powiedział w piątek, że obie strony Cieśniny Tajwańskiej należą do Chin. Jak dodał, "ci, którzy igrają z ogniem na Tajwanie, w końcu się poparzą". Przypomnijmy, Chiny traktują demokratyczny Tajwan jako swoją oderwaną prowincję, ale Tajwan postrzega sam siebie jako suwerenne państwo.

Brytyjska gazeta zwraca uwagę, że komentarz Josepha Wu pokazuje, jak bardzo Tajwan próbuje wzmocnić wsparcie Zachodu przed ewentualną inwazją. Minister podkreślał między innymi fakt, że światowe gospodarki są uzależnione od produkowanych na Tajwanie półprzewodników. - Jeśli wystąpią jakiekolwiek zakłócenia w łańcuchu dostaw lub w szlakach żeglugowych, myślę, że będzie to miało poważny wpływ na resztę świata - mówił.

Inwazja to ostateczność

O ewentualnej agresji Chin na Tajwan pisał kilka dni temu Maciek Kucharczyk z Gazeta.pl. Nasz dziennikarz zwracał uwagę na globalne skutki takiej wojny. "Takie, które mogłyby silnie wpłynąć na gospodarkę Polski i nasze życia, ze względu na znaczenie wszystkich zaangażowanych państw w globalnej gospodarce. Choćby dla przykładu Chiny są drugim największym źródłem towarów importowanych do Polski. Mikroprocesory z Tajwanu większość z nas ma wokół siebie w smartfonach, samochodach i wszelkich innych urządzeniach zawierających elektronikę. Dodatkowo Chiny będące w otwartym konflikcie z USA najpewniej mocno zacieśniłyby relacje z Rosją. Odrzucając aktualną politykę dwuznaczności i zbrojąc Rosjan. Mielibyśmy więc do czynienia z USA skupionymi na Pacyfiku i wzmocnioną Rosją" - pisał. Podkreślał przy tym, że inwazja to wciąż ostateczność.

"Celem chińskich komunistów jest bowiem doprowadzenie do "zjednoczenia". Czyli zmuszenia Tajwańczyków do poddania się władzy Pekinu. Najlepiej byłoby to zrobić bez dużej, kosztownej i bardzo ryzykownej inwazji na wyspę. Dlatego tak długo jak będzie się dało, podstawowym narzędziem będzie presja. Nie brutalna siła. Za presję można uznać to co właśnie oglądamy. Próbę stwarzania poczucia zagrożenia przy pomocy pokazów siły, co w założeniu ma odstraszać Tajwańczyków od dążenia ku formalnej niepodległości, a inne państwa od ich wspierania w tymże dążeniu" - podkreślał.