Czołgi Abrams dla Ukrainy. USA przyspieszają. Szef Pentagonu: Rozpoczniemy szkolenie w ciągu kilku tygodni

Zobacz wideo Ukrainiec czekający na Zełenskiego: Chciałem powiedzieć, że razem z liderem naszego kraju dziękujemy polskiemu narodowi

"Stany Zjednoczone rozpoczną szkolenie sił ukraińskich w zakresie używania i konserwacji czołgów Abrams w nadchodzących tygodniach, ponieważ nadal przyspieszają wysiłki, aby jak najszybciej umieścić je na polu bitwy" - poinformował w piątkowe popołudnie sekretarz obrony USA Lloyd Austin, cytowany przez agencję Associated Press.

REKLAMA

"Dostarczymy Ukrainie więcej sprzętu wojskowego w ciągu najbliższych miesięcy. Sprzęt, którego używać będą Ukraińcy do szkolenia, przyjedzie tutaj, do Niemiec w ciągu najbliższych tygodni. To ogromny postęp. Jestem przekonany, że to wyposażenie i szkolenia wojskowe pozwolą Ukrainie w dalszym ciągu odnosić sukcesy na polu walki" - podkreślił Lloyd Austin.

Rammstein. Lloyd Austin i gen. Mark Milley o wsparciu dla Ukrainy

Seretarz obrony USA Lloyd Austin i towarzyszący mu Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA generał Mark Milley podkreślili, że w tej chwili w bazie Rammstein szkoli się 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy. Mark Milley dodał, że niemal dziewięć tysięcy żołnierzy przeszło już szkolenia z obsługi systemu powietrznego Patriot.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w Ramstein generał Mark Milley podkreślił, że Stany Zjednoczone nieustannie wspierają Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem, a także zachęcają sojuszników z Europy do dalszego udzielania pomocy.

"Ta koalicja nadal będzie dostarczała konieczne środki - tak, aby Ukraina mogła walczyć. Będą to systemy przeciwlotnicze, amunicje do czołgów, artylerii, a także części zamienne do różnych broni - tak, aby Ukraina mogła bronić swoich miast od rosyjskich najeźdźców na jej terytorium" - podkreślił generał Mark Milley.

"Mój kraj oraz kraje Europy zobowiązały się do tego, aby wysyłać konieczne środki dla Ukrainy. I będziemy wspierali Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne" - zapewnił generał Mark Milley. Dodał, że Stany Zjednoczone ogłosiły dziś nowy pakiet pomocy dla Ukrainy.