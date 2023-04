To się Putinowi nie spodoba. Nieoczekiwany krok Albanii. Rosjanie już swobodnie tu nie przyjadą

W tym roku podróże Rosjan na wczasy do tego Albanii będą utrudnione. Albański rząd podjął decyzję, że anuluje bezwizowe okienko dla obywateli Federacji Rosyjskiej.

"Ambasada Republiki Albanii w Federacji Rosyjskiej informuje, że zgodnie ze zmianami Rady Ministrów Republiki Albanii z dnia 20 kwietnia 2023 r. do Uchwały nr 858 z dnia 29 grudnia 2021 r. ruch bezwizowy dla obywateli Federacji Rosyjskiej jest odwołany (corocznie od 1 maja do 30 września)" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie placówki.

Albania z nieoczekiwaną decyzją. W tym roku Rosjanie nie dostaną wiz na wakacje

W ramach ruchu bezwizowego Rosjanie od maja do września mogli wjeżdżać do Albanii w celach turystycznych, okazując jedynie paszport i przebywać w kraju przez 90 dni. W ten sposób Albania stymulowała krajową turystykę - informuje Ukraińska Prawda. Serwis przypomina, że to nie pierwsze państwo, które podjęło taką decyzję. Po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Macedonia Północna zniosła ruch bezwizowy dla Rosjan, Czarnogóra skróciła obywatelom Federacji letni pobyt bez wizy do 30 dni, a Kazachstan do 90 dni przez pół roku.

"Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę Unia Europejska zawiesiła umowę z Rosją o uproszczonym wydawaniu wiz. Szereg krajów UE, w tym Łotwa, Litwa, Estonia i Polska, przestało przepuszczać Rosjan z wizami Schengen przez swoje granice zewnętrzne, a niektóre inne państwa członkowskie UE, w tym Finlandia, ograniczyły wydawanie wiz turystycznych" - przypomina z kolei serwis Meduza.

W efekcie decyzji albańskiego rządu każdy mieszkaniec Rosji, który będzie chciał przyjechać do Albanii, będzie musiał ubiegać się o wizę w moskiewskiej ambasadzie tego kraju i zapłacić za dokument.

Albańska rada ministrów nie podała motywów decyzji. Wiadomo jednak, że Albania od samego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę aktywnie wspiera napadnięty kraj. Premier Albanii Edi Rama był w Kijowie już kilka razy. Albańczycy przywrócili wizy także dla obywateli Indii i Egiptu.

Przypomnijmy, że Albania nie jest obecnie w strefie Schengen. Kraj wystąpił o członkostwo w UE w kwietniu 2009 r., a w czerwcu 2014 r. uzyskał status kraju kandydującego do UE.