Ukraińska Służba Bezpieczeństwa ustaliła tożsamość człowieka odpowiedzialnego za torturowanie i mordowanie cywilów w Ukrainie. Jest nim dowódca batalionu 96. pułku operacyjnego 46. brygady Rosgwardii. To on miał czuwać nad tym, co działo się w sali tortur, gdzie ludzie byli m.in. truci toksycznymi chemikaliami i rażeni prądem.

4 kazbekovskiy.ru Otwórz galerię Na Gazeta.pl