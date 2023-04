Rosyjski żołnierz był pijany. System rakietowy S-400 skończył w rowie

Rosyjskie media niezależne od początku inwazji informują o niskim morale w tamtejszej armii. Część żołnierzy stara się uniknąć wysłania na front, a w koszarach dochodzi do bijatyk i spożywany jest alkohol. Portal "Ważne Historie" już wcześniej napisał, że nawet kilkadziesiąt procent zgonów w armii, to wynik pijaństwa, niedbałości i złego przygotowania wojskowych.

Inne źródła podają, że żołnierze zabijają się w trakcie awantur, albo są rozstrzeliwani za odmowę pójścia do ataku na froncie w Ukrainie. Według portalu Conflict Intelligence Team, spożywanie alkoholu w trakcie służby jest główną przyczyną bójek, wypadków i zabójstw. Często zdarza się, że nagrania tego typu zdarzeń zamieszczane są w sieci. Tym razem jednak w internecie pojawiły się zdjęcia systemu rakietowego S-400 leżącego w rowie. W czwartek w obwodzie tulskim ciężarówka przewożąca rakiety zjechała na pobocze i przewróciła się na bok. Według dziennikarzy wszystkiemu winny jest kierowca, który był pijany.

Nie jest to jedyna sytuacja z ostatnich dni, która świadczy o nieudolności żołnierzy rosyjskiej armii. Jak pisaliśmy w piątek rano, w czwartek wieczorem Rosjanie sami się zbombardowali i zrzucili bombę na Biełgorod, miasto przy granicy z Ukrainą. "Gdy samolot Sił Powietrznych Suchoj Su-34 przelatywał nad miastem Biełgorod, doszło do przypadkowego wystrzelenia amunicji lotniczej" - podał w czwartek w oświadczeniu rosyjski resort obrony. Wojewoda regionu Wiaczesław Gładkow przekazał, że uszkodzona została część bloku mieszkalnego, a w jednym z mieszkań znaleziono fragmenty pocisku. Ranne zostały dwie osoby. Uszkodzonych zostało też kilka samochodów, a w ziemi powstał krater o średnicy ok. 20 m. Gubernator dodał także, że linie energetyczne zostały zerwane i ogłosił w mieście stan wyjątkowy - podaje skynews.

Rosja: Nerwowe oczekiwanie na ukraińską kontrofensywę

Niezależne media zwracają uwagę, że w Rosji odczuwalna jest nerwowość w związku z oczekiwaną ukraińską kontrofensywą. Możliwe kontrnatarcie Ukrainy jest głównym tematem programów publicystycznych propagandowej telewizji i wypowiedzi prokremlowskich polityków.

Ekonomista i polityk Władimir Miłow potwierdza, że oznaki zdenerwowania da się zauważyć na wszystkich szczeblach drabiny kremlowskiego reżimu. - W takim stanie są władze, armia i propaganda. Widać to po tym, że nieustannie o tym mówią. Zresztą od czasu do czasu widać nawet elementy histerii. Chociażby nasilenie represji - w mojej ocenie - jest związane właśnie z nerwowością oczekiwania na kontrofensywę, która może odnieść sukces - podkreśla w rozmowie z Radiem Svoboda Władimir Miłow.

Rosyjska opozycja wspiera działania Kijowa i mówi wprost, że zwycięstwo Ukrainy oznacza upadek Władimira Putina i daje nadzieje na przemiany w Rosji.